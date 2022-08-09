ЕС нарастил импорт угля перед запретом на его поставки из России

ЕС нарастил импорт угля перед запретом на его поставки из РоссииНакопление значительных запасов привело к снижению цен на уголь в августе
Страны Евросоюза (ЕС) увеличили импорт угля в преддверии эмбарго на его поставки из России, которое вступит в силу уже 10 августа. В марте – мае 2022 г. ЕС закупил угля на 28% больше, чем за тот же период прошлого года. Поставки составили 29,4 млн т, свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных UN Comtrade. В денежном выражении поставки в марте – мае выросли в 3,9 раза до $9,3 млрд. Таким образом, средняя цена импортного угля составила порядка $317/т против $105/т в марте – мае 2021 г.
По данным UN Comtrade, основными импортерами угля были Германия, Польша, Испания, Италия и Нидерланды. Большая часть поставок (31% в денежном выражении) – из России, другими крупными экспортерами в этот период стали Австралия (12%), США (12%) и Колумбия (10%).