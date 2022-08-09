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ЕС нарастил импорт угля перед запретом на его поставки из России

Накопление значительных запасов привело к снижению цен на уголь в августе
Василий Милькин
Ситуация с поставками угля в разных странах ЕС, по его словам, отличается / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) увеличили импорт угля в преддверии эмбарго на его поставки из России, которое вступит в силу уже 10 августа. В марте – мае 2022 г. ЕС закупил угля на 28% больше, чем за тот же период прошлого года. Поставки составили 29,4 млн т, свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных UN Comtrade. В денежном выражении поставки в марте – мае выросли в 3,9 раза до $9,3 млрд. Таким образом, средняя цена импортного угля составила порядка $317/т против $105/т в марте – мае 2021 г.

По данным UN Comtrade, основными импортерами угля были Германия, Польша, Испания, Италия и Нидерланды. Большая часть поставок (31% в денежном выражении) – из России, другими крупными экспортерами в этот период стали Австралия (12%), США (12%) и Колумбия (10%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных