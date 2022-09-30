В ЕС может нарушиться работа мобильной связи из-за дефицита энергии

В ЕС может нарушиться работа мобильной связи из-за дефицита энергииЕвропейские операторы готовятся к отключениям и нормированию электричества
Отключения электроэнергии или нормирование ее потребления зимой может вывести из строя мобильные сети в странах Евросоюза. Риски возникают на фоне возможного дефицита электричества, вызванного сокращением поставок энергоносителей из России и закрытия ряда АЭС во Франции на техобслуживание. Об этом 29 сентября сообщило Reuters со ссылкой на руководителей европейских телекоммуникационных компаний.
По словам собеседников агентства, сейчас в ряде европейских стран недостаточно резервных систем, которые могли бы справиться с массовыми отключениями электроэнергии, а это повышает вероятность отключений.
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