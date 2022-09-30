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В ЕС может нарушиться работа мобильной связи из-за дефицита энергии

Европейские операторы готовятся к отключениям и нормированию электричества
Илья Лакстыгал Екатерина Кинякина
Операторы связи в ЕС заявляют об угрозе отключений вышек мобильной связи зимой на фоне дефицита электричества / Artur Widak / NurPhoto / Reuters

Отключения электроэнергии или нормирование ее потребления зимой может вывести из строя мобильные сети в странах Евросоюза. Риски возникают на фоне возможного дефицита электричества, вызванного сокращением поставок энергоносителей из России и закрытия ряда АЭС во Франции на техобслуживание. Об этом 29 сентября сообщило Reuters со ссылкой на руководителей европейских телекоммуникационных компаний.

По словам собеседников агентства, сейчас в ряде европейских стран недостаточно резервных систем, которые могли бы справиться с массовыми отключениями электроэнергии, а это повышает вероятность отключений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных