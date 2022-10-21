Макрон заявил о двойных стандартах США из-за цены на газ
Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
«Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам. Это двойные стандарты», — отметил французский лидер (цитата по ТАСС).
По его словам, это должно стать темой для дискуссий, поскольку «речь идет об искренности в трансатлантической торговле». Он пообещал обсудить ценообразование во время своего визита в США, который запланирован на декабрь.
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр ранее заявил, что США должны отправлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу по более приемлемым ценам. «Франция ждет получения более дешевого СПГ на основе долгосрочного подхода», — отметил он.
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы «ценой за независимость» Европы от России и ее энергоресурсов.
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