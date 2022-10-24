Росбанк выбрал нового председателя правления
Совет директоров Росбанка выбрал нового председателя правления банка, им стала зампредправления Наталья Воеводина, сообщили в пресс-службе организации. К исполнению обязанностей она приступит на следующей неделе, 1 ноября.
Воеводина на этой должности заменит Илью Полякова, который проработал в Росбанке более 10 лет, 4,5 из них он занимал должность председателя правления. Сейчас Воеводина курирует управление и развитие операционной деятельности, информационные технологии и централизованное управление данными и инновациями. Уточняется, что ее назначение вступит в силу после того, как будет получено одобрение Банка России.
Совет директоров Росбанка выразил уверенность в том, что под руководством Воеводиной банк будет и дальше успешно развиваться на российском рынке. Также был отмечен и вклад Полякова в развитие организации, которая под его руководством стала «современным технологичным банком, эффективно работающим как с крупными и средними компаниями, так и с компаниями малого бизнеса и частными клиентами».
Воеводина в течение нескольких дней работала в «Райффайзенбанке» и в группе Renaissance Capital. С 2009 по 2011 г. она была экономическим советником в департаменте лицензирования и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России. В Росбанк Воеводина пришла в 2018 г. на должность директора по операционной деятельности, в декабре 2019 г. вошла в состав правления, а в июне 2022 г. стала зампредом правления.
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