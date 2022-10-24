Росбанк выбрал нового председателя правления

Совет директоров Росбанка выразил уверенность в том, что под руководством Воеводиной банк будет и дальше успешно развиваться на российском рынке. Также был отмечен и вклад Полякова в развитие организации, которая под его руководством стала «современным технологичным банком, эффективно работающим как с крупными и средними компаниями, так и с компаниями малого бизнеса и частными клиентами».