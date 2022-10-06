Росбанк провел ребрендинг и представил новую бренд-платформу
Росбанк, акционером которого стала группа «Интеррос» Владимира Потанина, представил новый логотип и новую бренд-платформу, сообщается в пресс-релизе банка.
Как сообщила директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка Елена Кожадей, в новом логотипе банк отказался от фирменного знака и сделал основным дифференцирующим элементом логотипа восходящий терминал литеры «б» красного цвета. Сам логотип представлен в темно-синем цвете.
Наименование Росбанк также является «зонтиком» для семейства брендов Группы: «Росбанк Дом», «Росбанк Авто», «Росбанк Капитал», «Росбанк Страхование», «Росбанк Лизинг», «Росбанк Факторинг», «Росбанк Трейдинг», «Росбанк Депозитарий», «Росбанк Премиум», «Росбанк L’Hermitage Private Banking», «Росбанк Смарт», «Росбанк CIB».
В апреле этого года группа «Интеррос» объявила о том, что выкупит долю французской Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе. Уже в мае сделка была завершена. Информация о стоимости сделки не раскрыта. Доля Societe Generale в Росбанке составляла 99,4%. В апреле французская банковская группа сообщила, что прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса