Росбанк провел ребрендинг и представил новую бренд-платформу

В апреле этого года группа «Интеррос» объявила о том, что выкупит долю французской Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе. Уже в мае сделка была завершена. Информация о стоимости сделки не раскрыта. Доля Societe Generale в Росбанке составляла 99,4%. В апреле французская банковская группа сообщила, что прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России.