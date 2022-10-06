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Росбанк провел ребрендинг и представил новую бренд-платформу

Ведомости

Росбанк, акционером которого стала группа «Интеррос» Владимира Потанина, представил новый логотип и новую бренд-платформу, сообщается в пресс-релизе банка.

Как сообщила директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка Елена Кожадей, в новом логотипе банк отказался от фирменного знака и сделал основным дифференцирующим элементом логотипа восходящий терминал литеры «б» красного цвета. Сам логотип представлен в темно-синем цвете.

Наименование Росбанк также является «зонтиком» для семейства брендов Группы: «Росбанк Дом», «Росбанк Авто», «Росбанк Капитал», «Росбанк Страхование», «Росбанк Лизинг», «Росбанк Факторинг», «Росбанк Трейдинг», «Росбанк Депозитарий», «Росбанк Премиум», «Росбанк L’Hermitage Private Banking», «Росбанк Смарт», «Росбанк CIB».

В апреле этого года группа «Интеррос» объявила о том, что выкупит долю французской Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе. Уже в мае сделка была завершена. Информация о стоимости сделки не раскрыта. Доля Societe Generale в Росбанке составляла 99,4%. В апреле французская банковская группа сообщила, что прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных