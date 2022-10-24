Нидерланды сделали более 90 исключений на исполнение санкций против России

Голландские следователи по финансовым преступлениям ранее арестовали 55-летнего мужчину по подозрению в продаже России компьютерных чипов, которые могут быть использованы для производства вооружений. По их словам, подозреваемый «сознательно делал вид», что экспортируемые им товары предназначались для использования в другом месте, а не в России.