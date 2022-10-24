Газета
Экономика

Нидерланды сделали более 90 исключений на исполнение санкций против России

Ведомости

Правительство Нидерландов выдало 91 разрешение на освобождение от санкции ЕС против России, передает RTL Nieuws.

С конца февраля министерства предоставили в общей сложности 91 разрешение. Это сделано для того, чтобы «обеспечить некоторую гибкость в конкретных случаях», говорится в заявлении министерства иностранных дел. «Примером может служить голландская компания, которая хочет получить очередной платеж из России», — следует из сообщения издания.

Разрешения были выданы следующими министерствами:

  • Министерство инфраструктуры и водного хозяйства страны разрешило заходить в свои порты 34 кораблям под российским флагом, перевозящим продукты питания и алюминий.

  • Министерство экономики и климата выдало 25 разрешений голландским компаниям, чтобы они могли сотрудничать с бывшими дочерними компаниями «Газпрома».

  • Министерство внешней торговли выдало 18 разрешений 13 организациям по «гуманитарным соображениям» для сотрудничества между ЕС и РФ по «гражданским вопросам».

  • Министерство финансов выдало 13 разрешений на освобождение от ограничений ряда замороженных активов и товаров, попавших под санкции.

    • Голландские следователи по финансовым преступлениям ранее арестовали 55-летнего мужчину по подозрению в продаже России компьютерных чипов, которые могут быть использованы для производства вооружений. По их словам, подозреваемый «сознательно делал вид», что экспортируемые им товары предназначались для использования в другом месте, а не в России.

    Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

    Наши проекты

    Контакты

    127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
    На карте иконка Google иконка Яндекс
    +7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
    info@vedomosti.ru

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

    Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных