Нидерланды сделали более 90 исключений на исполнение санкций против России
Правительство Нидерландов выдало 91 разрешение на освобождение от санкции ЕС против России, передает RTL Nieuws.
С конца февраля министерства предоставили в общей сложности 91 разрешение. Это сделано для того, чтобы «обеспечить некоторую гибкость в конкретных случаях», говорится в заявлении министерства иностранных дел. «Примером может служить голландская компания, которая хочет получить очередной платеж из России», — следует из сообщения издания.
Разрешения были выданы следующими министерствами:
- Министерство инфраструктуры и водного хозяйства страны разрешило заходить в свои порты 34 кораблям под российским флагом, перевозящим продукты питания и алюминий.
Голландские следователи по финансовым преступлениям ранее арестовали 55-летнего мужчину по подозрению в продаже России компьютерных чипов, которые могут быть использованы для производства вооружений. По их словам, подозреваемый «сознательно делал вид», что экспортируемые им товары предназначались для использования в другом месте, а не в России.
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