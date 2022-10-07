В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
Голландские следователи по финансовым преступлениям арестовали 55-летнего мужчину по подозрению в продаже России компьютерных чипов, которые могут быть использованы для производства вооружений, передает агентство Reuters.
В заявлении правоохранители отметили, что арестовали подозреваемого на востоке страны и изъяли доказательства, в том числе описи и документацию.
«Подозреваемый, среди прочего, поставлял микрочипы юридическим лицам и компаниям в России. Эти микрочипы могут быть использованы для производства оружия», — говорится в заявлении следователей.
По их словам, подозреваемый «сознательно делал вид», что экспортируемые им товары предназначались для использования в другом месте, а не в России.
В марте ЕС объявил о введении санкций против российских производителей чипов. Под ограничительные меры попали АО «Байкал Электроникс», АО МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус»), ООО «НМ-Тех» (работает на базе завода «Ангстрем-Т»), а также НТЦ «Модуль».
В июне министерство экономики Тайваня опубликовало список высокотехнологичных товаров, которые запретили к экспорту в Россию и Белоруссию. Под запрет попали в том числе чипы с тактовой частотой более 25 МГц. К экспорту также запрещены устройства, производительность которых превышает 5 гигафлопов.
Тайваньская TSMC (один из крупнейших производителей полупроводников в мире) 25 февраля предупредила российских разработчиков микроэлектроники о том, что США требуют от компании прекратить сотрудничество с контрагентами из России.
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