В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию

В июне министерство экономики Тайваня опубликовало список высокотехнологичных товаров, которые запретили к экспорту в Россию и Белоруссию. Под запрет попали в том числе чипы с тактовой частотой более 25 МГц. К экспорту также запрещены устройства, производительность которых превышает 5 гигафлопов.