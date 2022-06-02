Минпромторг оценил влияние запрета на поставку части чипов из Тайваня

«Сейчас это стало формализовано: они положили его на бумагу и дали своим поставщикам границы: что является запретом, а что нет. До этого момента просто они по умолчанию, не объявляя официально, практически ничего не поставляли. Для нас это чем-то новым или трагическим не является», — отметил представитель Минпромторга (цитата по ТАСС).