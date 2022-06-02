Минпромторг оценил влияние запрета на поставку части чипов из Тайваня
Запрет Тайваня на поставку некоторых микропроцессоров в Россию не трагичен, заявил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.
По его словам, запрет на поставку многих технологичных изделий микроэлектроники на Тайване начал действовать еще с момента начала спецоперации на Украине, однако это существовало по умолчанию и не было формализовано отдельным документом.
«Сейчас это стало формализовано: они положили его на бумагу и дали своим поставщикам границы: что является запретом, а что нет. До этого момента просто они по умолчанию, не объявляя официально, практически ничего не поставляли. Для нас это чем-то новым или трагическим не является», — отметил представитель Минпромторга (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня министерство экономики Тайваня опубликовало список высокотехнологичных товаров, которые запретили к экспорту в Россию и Белоруссию. Под запрет попали, в том числе, чипы с тактовой частотой более 25 МГц. К экспорту также запрещены устройства, производительность которых превышает 5 гигафлопов.
Тайваньская TSMC (один из крупнейших производителей полупроводников в мире) 25 февраля предупредила российских разработчиков микроэлектроники о том, что США требуют от компании прекратить сотрудничество с контрагентами из России.
Помимо этого были введены санкции в отношении российских производителей чипов – под ограничения попали «Байкал электроникс», МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус»), «НМ-тех» (работает на базе завода «Ангстрем-Т») и НТЦ «Модуль». Также производители электроники «Байкал электроникс» и «Крокус наноэлектроника» находятся в санкционном списке Японии.