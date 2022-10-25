Газета
Экономика

Песков оценил заявление министра энергетики Чехии о покупке газа через хаб в Турции

Ведомости

Европа состоит не только из Чехии, у других стран может быть другая позиция касательно покупки российского газа через турецкий хаб, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление министра промышленности и торговли Чехии Юзефа Сикела об отказе от покупки российского через через новый хаб.

«Господин Йозеф Сикела наверно знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия, что у них могут быть разные позиции в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего и так далее», — отметил представитель Кремля.

По его словам, Москва и Анкара уже прорабатывают детали прорабатывают детали создания хаба. «Мы знаем, что там есть очень важная часть, связанная со сбытом газа. По мере того, как эта часть тоже будет проясняться, уже будут становиться понятными очертания этого хаба», — добавил он.

22 октября стало известно, что Россия и Турция начали оценку строительства газового хаба. Идею создания хаба для поставок российского газа президент Владимир Путин высказал 12 октября. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022), президент отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган также заявил, что договорился с Путиным по созданию международного газового хаба на территории страны. По его словам, хаб может быть создан в кратчайшие сроки, строительство хаба должно начаться без задержек, а в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Эрдоган заявил о превращении Турции в крупный газовый хаб

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных