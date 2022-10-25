Песков оценил заявление министра энергетики Чехии о покупке газа через хаб в Турции

По его словам, Москва и Анкара уже прорабатывают детали прорабатывают детали создания хаба. «Мы знаем, что там есть очень важная часть, связанная со сбытом газа. По мере того, как эта часть тоже будет проясняться, уже будут становиться понятными очертания этого хаба», — добавил он.