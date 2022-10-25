Песков оценил заявление министра энергетики Чехии о покупке газа через хаб в Турции
Европа состоит не только из Чехии, у других стран может быть другая позиция касательно покупки российского газа через турецкий хаб, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление министра промышленности и торговли Чехии Юзефа Сикела об отказе от покупки российского через через новый хаб.
«Господин Йозеф Сикела наверно знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия, что у них могут быть разные позиции в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего и так далее», — отметил представитель Кремля.
По его словам, Москва и Анкара уже прорабатывают детали прорабатывают детали создания хаба. «Мы знаем, что там есть очень важная часть, связанная со сбытом газа. По мере того, как эта часть тоже будет проясняться, уже будут становиться понятными очертания этого хаба», — добавил он.
22 октября стало известно, что Россия и Турция начали оценку строительства газового хаба. Идею создания хаба для поставок российского газа президент Владимир Путин высказал 12 октября. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022), президент отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.
Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган также заявил, что договорился с Путиным по созданию международного газового хаба на территории страны. По его словам, хаб может быть создан в кратчайшие сроки, строительство хаба должно начаться без задержек, а в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся.
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