Оверчук заявил о новой роли России как севера Евразии вместо востока Европы

Оверчук заявил о новой роли России как севера Евразии вместо востока ЕвропыГлобальные транспортные оси трансформируются, считает вице-премьер
Глобальная осевая модель Восток–Запад трансформируется в модель Север–Юг, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, выступая на XV Веронском евразийском экономическом форуме в Баку.
«По сути Россия перестает быть Востоком Европы и начинает осмысливать себя как Север Евразии», констатировал зампред правительства.
В этом ключе, по его словам, выстраивается новый вектор развития России. В частности, инвестиции направляются на обеспечение транспортной связанности национальной экономики с югом евразийского континента. Он подчеркнул значимость создания международного коридора Север–Юг.
Он состоит из трех основных маршрутов, напомнил Оверчук. Первый – проходит западному берегу Каспия через Дагестан, Азербайджан и Иран и обеспечивает выход к рынкам стран Персидского залива, Индии, Пакистана, Юго-Восточной Азии и Африки – ключевых импортеров российской продукции. Второй маршрут является морским и создает связи между портами государств Каспийского моря, продолжил Оверчук. Третий – проходит вдоль восточного берега Каспия из России в Иран через Казахстан и Туркменистан. Этот маршрут уже опробован в этом году поезд прошел и доставил груз, заявил Оверчук.
«Мы активно модернизируем и наращиваем свои транспортные мощности чтобы они соответствовали нашим растущим потребностям», заявил вице-премьер.
Западный маршрут международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» может пройти через Азербайджан и Иран вместо Армении, если эта страна не решит вопрос с транспортной блокадой, писали ранее «Ведомости». Об этом Оверчук заявил 21 октября.
Страны уже приступили к строительству мостов на границе, которые свяжут автодороги и позволят обеспечить кратчайшее и удобное движение между западными районами Азербайджана и Нахичеванью, отметил Оверчук.
Он добавил, что дорога в обход Армении, которая обеспечит выход на рынки Турции и далее Европы, уже строится через Иран и может быть сдана к 2024 г.
«В значительной степени инфраструктура международного транспортного коридора «Север – Юг» уже существует, и по ней осуществляются автомобильные и железнодорожные перевозки. Однако она не отвечает ожидаемому возрастанию объемов перевозок и нуждается в модернизации и наращивании мощностей», – констатировал российский вице-премьер.
Согласно прогнозу, к 2030 г. Россия совместно с партнерами в Каспийском регионе планирует довести грузооборот на западном маршруте до 15 млн т в год.