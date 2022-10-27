Оверчук заявил о новой роли России как севера Евразии вместо востока Европы

Он состоит из трех основных маршрутов, напомнил Оверчук. Первый – проходит западному берегу Каспия через Дагестан, Азербайджан и Иран и обеспечивает выход к рынкам стран Персидского залива, Индии, Пакистана, Юго-Восточной Азии и Африки – ключевых импортеров российской продукции. Второй маршрут является морским и создает связи между портами государств Каспийского моря, продолжил Оверчук. Третий – проходит вдоль восточного берега Каспия из России в Иран через Казахстан и Туркменистан. Этот маршрут уже опробован в этом году поезд прошел и доставил груз, заявил Оверчук.