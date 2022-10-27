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Экономика

Оверчук заявил о новой роли России как севера Евразии вместо востока Европы

Глобальные транспортные оси трансформируются, считает вице-премьер
Дмитрий Гринкевич
Евгений Разумный / Ведомости

Глобальная осевая модель Восток–Запад трансформируется в модель Север–Юг, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, выступая на XV Веронском евразийском экономическом форуме в Баку. 

«По сути Россия перестает быть Востоком Европы и начинает осмысливать себя как Север Евразии», констатировал зампред правительства. 

В этом ключе, по его словам, выстраивается новый вектор развития России. В частности, инвестиции направляются на обеспечение транспортной связанности  национальной экономики с югом евразийского континента. Он подчеркнул значимость создания международного коридора Север–Юг. 

Он состоит из трех основных маршрутов, напомнил Оверчук. Первый – проходит западному берегу Каспия через Дагестан, Азербайджан и Иран и обеспечивает выход к рынкам стран Персидского залива, Индии, Пакистана, Юго-Восточной Азии и Африки – ключевых импортеров российской продукции. Второй маршрут является морским и создает связи между портами государств Каспийского моря, продолжил Оверчук. Третий – проходит вдоль восточного берега Каспия из России в Иран через Казахстан и Туркменистан. Этот маршрут уже опробован в этом году поезд прошел и доставил груз, заявил Оверчук.  

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«Мы активно модернизируем и наращиваем свои транспортные мощности чтобы они соответствовали нашим растущим потребностям», заявил вице-премьер. 

Западный маршрут международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» может пройти через Азербайджан и Иран вместо Армении, если эта страна не решит вопрос с транспортной блокадой, писали ранее «Ведомости». Об этом Оверчук заявил 21 октября. 

Страны уже приступили к строительству мостов на границе, которые свяжут автодороги и позволят обеспечить кратчайшее и удобное движение между западными районами Азербайджана и Нахичеванью, отметил Оверчук. 

Он добавил, что дорога в обход Армении, которая обеспечит выход на рынки Турции и далее Европы, уже строится через Иран и может быть сдана к 2024 г.

«В значительной степени инфраструктура международного транспортного коридора «Север – Юг» уже существует, и по ней осуществляются автомобильные и железнодорожные перевозки. Однако она не отвечает ожидаемому возрастанию объемов перевозок и нуждается в модернизации и наращивании мощностей», – констатировал российский вице-премьер.

Согласно прогнозу, к 2030 г. Россия совместно с партнерами в Каспийском регионе планирует довести грузооборот на западном маршруте до 15 млн т в год.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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