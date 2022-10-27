Решетников сообщил о совместных проектах в ЕАЭС на $270 млрд

Для наращивания совместных инвестиций и кооперации на пространстве ЕАЭС сформированы перечни инвестпроектов, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на XV Веронском евразийском экономическом форуме в Баку. По его словам, сформирован список из 160 инициатив в промышленности – среди них есть как запланированные, так и уже реализующиеся, с общим объемом инвестиций в $270 млрд, а также в 70 в сегменте АПК с вложениями $6,5 млрд.