Решетников сообщил о совместных проектах в ЕАЭС на $270 млрд

Решетников сообщил о совместных проектах в ЕАЭС на $270 млрдСтраны сформировали перечень из 160 инициатив в промышленности и 70 – в АПК
Для наращивания совместных инвестиций и кооперации на пространстве ЕАЭС сформированы перечни инвестпроектов, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на XV Веронском евразийском экономическом форуме в Баку. По его словам, сформирован список из 160 инициатив в промышленности – среди них есть как запланированные, так и уже реализующиеся, с общим объемом инвестиций в $270 млрд, а также в 70 в сегменте АПК с вложениями $6,5 млрд.
На данный момент Россия реализует со странами ЕАЭС в двустороннем порядке более 200 крупных проектов на $40 млрд, уточнил Решетников.
Среди них, например, проект «Агроэкспресс» – ускоренные взаимные поставки продукции по железной дороге, строительство транзитной железнодорожной линии через Афганистан по маршруту Мазари-Шариф ‒ Кабул ‒ Пешавар на сумму $4,8 млрд.
Ключевая инициатива в Каспийском регионе – создание международного коридора Север – Юг (связывает страны Персидского залива с регионом Балтийского моря. – «Ведомости»), добавил министр.
Для ускорения притока инвестиций планируется заключать международные договоры по созданию зон свободной торговли. Помимо 6 крупных международных договоров в рамках ЕАЭС с Вьетнамом, Сербией, Сингапуром, Китаей, Ираном ведутся переговоры по созданию таких механизмов с Египтом, Индонезией, Индией.
На последнем межправительственном совете ЕАЭС, который прошел в Ереване 21 октября, премьеры стран союза согласовали новый инструмент поддержки совместных инвестпроектов. Система финансирования таких инициатив будет выстроена с помощью механизма субсидирования процентной ставки по кредитам, писали «Ведомости». Источником для льгот станут отчисления от антидемпинговых пошлин в бюджеты стран союза.