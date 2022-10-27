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Экономика

Решетников сообщил о совместных проектах в ЕАЭС на $270 млрд

Страны сформировали перечень из 160 инициатив в промышленности и 70 – в АПК
Дмитрий Гринкевич
Андрей Гордеев / Ведомости

Для наращивания совместных инвестиций и кооперации на пространстве ЕАЭС сформированы перечни инвестпроектов, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на XV Веронском евразийском экономическом форуме в Баку. По его словам, сформирован список из 160 инициатив в промышленности – среди них есть как запланированные, так и уже реализующиеся, с общим объемом инвестиций в $270 млрд, а также в 70 в сегменте АПК с вложениями $6,5 млрд.

На данный момент Россия реализует со странами ЕАЭС в двустороннем порядке более 200 крупных проектов на $40 млрд, уточнил Решетников.

Среди них, например, проект «Агроэкспресс» – ускоренные взаимные поставки продукции по железной дороге, строительство транзитной железнодорожной линии через Афганистан по маршруту Мазари-Шариф ‒ Кабул ‒ Пешавар на сумму $4,8 млрд.

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Ключевая инициатива в Каспийском регионе – создание международного коридора Север – Юг (связывает страны Персидского залива с регионом Балтийского моря. – «Ведомости»), добавил министр.

Для ускорения притока инвестиций планируется заключать международные договоры по созданию зон свободной торговли. Помимо 6 крупных международных договоров в рамках ЕАЭС с Вьетнамом, Сербией, Сингапуром, Китаей, Ираном ведутся переговоры по созданию таких механизмов с Египтом, Индонезией, Индией.

На последнем межправительственном совете ЕАЭС, который прошел в Ереване 21 октября, премьеры стран союза согласовали новый инструмент поддержки совместных инвестпроектов. Система финансирования таких инициатив будет выстроена с помощью механизма субсидирования процентной ставки по кредитам, писали «Ведомости». Источником для льгот станут отчисления от антидемпинговых пошлин в бюджеты стран союза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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