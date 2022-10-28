СКР оценил восстановление Донбасса в более 223 млрд рублей
Суммарная стоимость восстановительных работ инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) составит более 223 млрд руб., заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.
«Это свыше 500 социальных объектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти 10 000 многоквартирных жилых домов и домов частного жилого сектора. Согласно выводам завершенных к настоящему времени экспертиз суммарная стоимость восстановительных работ уже составляет более 223 млрд руб.», — цитирует Бастрыкина пресс-служба СКР.
Сейчас на новых территориях работают 32 000 строителей, привлечь в Донбасс дополнительно планируется еще 30 000 человек, заявил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав России четырех регионов.
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