СКР оценил восстановление Донбасса в более 223 млрд рублей

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав России четырех регионов.