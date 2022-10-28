Великобритания прекратит импорт российского СПГ с 2023 года
Великобритания прекратит импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2023 г., следует из сообщения министерства иностранных дел королевства в Twitter.
«С 1 января 2023 г. Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа», — говорится в сообщении.
В сентябре агентство Bloomberg писало, что Великобритания пытается заключить долгосрочные контракты о поставках в страну СПГ из США, которые бы действовали до 20 лет. Агентство отмечает, что Лондон опасается энергетического кризиса зимой. Варианты долгосрочных поставок СПГ по доступным ценам также ищет Германия.
Энергетический кризис в Европе начался в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на «зеленые» источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды.
В 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций.
5 декабря в ЕС также вступит в силу эмбарго на морские поставки нефти из России, 5 февраля 2023 г. – на поставки нефтепродуктов. Также будет введен «потолок» цен на российскую нефть, предложенный странами «большой семерки», однако обсуждения данного вопроса все еще продолжаются.
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