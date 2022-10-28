Великобритания прекратит импорт российского СПГ с 2023 года

5 декабря в ЕС также вступит в силу эмбарго на морские поставки нефти из России, 5 февраля 2023 г. – на поставки нефтепродуктов. Также будет введен «потолок» цен на российскую нефть, предложенный странами «большой семерки», однако обсуждения данного вопроса все еще продолжаются.