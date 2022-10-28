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Экономика

Великобритания прекратит импорт российского СПГ с 2023 года

Ведомости

Великобритания прекратит импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2023 г., следует из сообщения министерства иностранных дел королевства в Twitter.

«С 1 января 2023 г. Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа», — говорится в сообщении.

В сентябре агентство Bloomberg писало, что Великобритания пытается заключить долгосрочные контракты о поставках в страну СПГ из США, которые бы действовали до 20 лет. Агентство отмечает, что Лондон опасается энергетического кризиса зимой. Варианты долгосрочных поставок СПГ по доступным ценам также ищет Германия.

Энергетический кризис в Европе начался в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на «зеленые» источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды.

В 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций.

5 декабря в ЕС также вступит в силу эмбарго на морские поставки нефти из России, 5 февраля 2023 г. – на поставки нефтепродуктов. Также будет введен «потолок» цен на российскую нефть, предложенный странами «большой семерки», однако обсуждения данного вопроса все еще продолжаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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