В Кремле заявили, что Россия будет добиваться разморозки своих валютных резервов

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные резервы России в размере 300 млрд евро можно сохранять как гарантию до тех пор, пока Москва не восстановит Украину. Он напомнил, что ЕС уже заморозил российские активы на 17 млрд евро. Под ограничения, по его словам, попали активы 90 человек, они заморожены в семи государствах блока.