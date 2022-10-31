В Кремле заявили, что Россия будет добиваться разморозки своих валютных резервов
Россия будет настаивать на разморозке своих золотовалютных резервов на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Учитывая, что речь идет просто о международном акте воровства, нарушении всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы, поэтому надежда умирает последней», — сказал он, ответив на вопрос журналистов о том, надеется ли Москва вернуть замороженные золотовалютные резервы.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные резервы России в размере 300 млрд евро можно сохранять как гарантию до тех пор, пока Москва не восстановит Украину. Он напомнил, что ЕС уже заморозил российские активы на 17 млрд евро. Под ограничения, по его словам, попали активы 90 человек, они заморожены в семи государствах блока.
После начала спецоперации России на Украине российские резервы (как Минфина, так и Банка России), номинированные в валютах недружественных стран, в результате санкций были заморожены. В конце апреля 2022 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что заблокированными оказались около $300 млрд.
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