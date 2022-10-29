Газета
Финансы

В ЕС предложили сохранить в качестве гарантии замороженные $300 млрд ЦБ

Ведомости

Замороженные в рамках санкций резервы Центробанка РФ в размере $300 млрд не следует размораживать до тех пор, пока Россия добровольно не поможет восстановить Украину, считает еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

«Я думаю, что можно сохранить эти 300 млрд евро в качестве гарантии до тех пор, пока Россия добровольно не поможет восстановить Украину», — сказал Рейндерс (цитата по HLN).

Рейндерс также напомнил, что Евросоюз уже заморозил российские активы на 17 млрд евро. Под ограничения, по его словам, попали активы 90 человек, они заморожены в семи государствах блока. В частности, только в Германии россияне потеряли доступ к 2,2 млрд евро.

Ранее по теме: ЕС разрешил разморозить активы инвесторов из России для завершения контрактов

17 июля Bloomberg сообщил со ссылкой на Рейндерса, что в блокировке российских активов на территории ЕС активно участвуют шесть стран из 27: Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург. На их долю тогда приходилось 12,7 млрд евро из 13,9 млрд евро, замороженных на территории всего Евросоюза. В мае Латвия, Литва, Эстония и Словакия подготовили письмо для министров финансов стран — членов ЕС, в котором призвали конфисковать российские активы и направить на восстановление Украины после окончания военных действия, передавал Reuters.

После начала спецоперации власти США, ЕС, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Также страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных