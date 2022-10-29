В ЕС предложили сохранить в качестве гарантии замороженные $300 млрд ЦБ
Замороженные в рамках санкций резервы Центробанка РФ в размере $300 млрд не следует размораживать до тех пор, пока Россия добровольно не поможет восстановить Украину, считает еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.
«Я думаю, что можно сохранить эти 300 млрд евро в качестве гарантии до тех пор, пока Россия добровольно не поможет восстановить Украину», — сказал Рейндерс (цитата по HLN).
Рейндерс также напомнил, что Евросоюз уже заморозил российские активы на 17 млрд евро. Под ограничения, по его словам, попали активы 90 человек, они заморожены в семи государствах блока. В частности, только в Германии россияне потеряли доступ к 2,2 млрд евро.
17 июля Bloomberg сообщил со ссылкой на Рейндерса, что в блокировке российских активов на территории ЕС активно участвуют шесть стран из 27: Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург. На их долю тогда приходилось 12,7 млрд евро из 13,9 млрд евро, замороженных на территории всего Евросоюза. В мае Латвия, Литва, Эстония и Словакия подготовили письмо для министров финансов стран — членов ЕС, в котором призвали конфисковать российские активы и направить на восстановление Украины после окончания военных действия, передавал Reuters.
После начала спецоперации власти США, ЕС, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Также страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд.