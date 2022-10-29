В ЕС предложили сохранить в качестве гарантии замороженные $300 млрд ЦБ

17 июля Bloomberg сообщил со ссылкой на Рейндерса, что в блокировке российских активов на территории ЕС активно участвуют шесть стран из 27: Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург. На их долю тогда приходилось 12,7 млрд евро из 13,9 млрд евро, замороженных на территории всего Евросоюза. В мае Латвия, Литва, Эстония и Словакия подготовили письмо для министров финансов стран — членов ЕС, в котором призвали конфисковать российские активы и направить на восстановление Украины после окончания военных действия, передавал Reuters.