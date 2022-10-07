ЕС разрешил разморозить активы инвесторов из России для завершения контрактов
Компетентные органы государства — члены Европейского союза (ЕС) могут выдать разрешение на разморозку денежных средств или активов, принадлежащих Национальному расчетному депозитарию (НРД), следует из публикации о восьмом пакете санкций в отношении России в официальном журнале ЕС.
«Государство-член [Евросоюза] должно информировать другие государства-члены и комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящим пунктом, в течение двух недель с момента получения разрешения», — говорится в публикации.
Уточняется, что разморозка средств и активов возможна для завершения контрактов и других соглашений с Национальным расчетным депозитарием, заключенных до 3 июня 2022 г. Провести все операции с российским депозитарием иностранным контрагентам необходимо до 7 января 2023 г.
НРД — крупнейший в России депозитарий ценных бумаг. Евросоюз ввел против него блокирующие санкции 3 июня 2022 г. На следующий день после введения санкций, 4 июня, НРД признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности. Также в НРД отметили, что по состоянию на 3 июня депозитарий не вводит дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности, однако при осуществлении банковской деятельности приостанавливается проведение операций в евро.
В августе НРД подал иск в Люксембургский суд Европейского союза с иском об отмене санкционных ограничений. Цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы, отметили в НРД.
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