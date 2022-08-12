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Финансы

Национальный расчетный депозитарий подал в иск суд ЕС об отмене санкций

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Российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Люксембургский суд Европейского союза (ЕС) с иском об отмене санкционных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба на сайте НРД.

Цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы, отметили в НРД.

НРД — крупнейший в России депозитарий ценных бумаг. Евросоюз ввел против него блокирующие санкции 3 июня 2022 г. На следующий день после введения санкций, 4 июня, НРД признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности. Также в НРД отметили, что по состоянию на 3 июня депозитарий не вводит дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности, однако при осуществлении банковской деятельности приостанавливается проведение операций в евро.

НРД попал под действие шестого пакета санкций ЕС, куда в том числе были внесены ограничения против физических лиц и 18 организаций. Санкции, в частности, коснулись «Оборонэнерго», «Воентелекома», «Военторга», «Камаза», «Татнефть-Нефтехима», «Ремдизеля» и УАЗа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных