Национальный расчетный депозитарий подал в иск суд ЕС об отмене санкций
Российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Люксембургский суд Европейского союза (ЕС) с иском об отмене санкционных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба на сайте НРД.
Цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы, отметили в НРД.
НРД — крупнейший в России депозитарий ценных бумаг. Евросоюз ввел против него блокирующие санкции 3 июня 2022 г. На следующий день после введения санкций, 4 июня, НРД признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности. Также в НРД отметили, что по состоянию на 3 июня депозитарий не вводит дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности, однако при осуществлении банковской деятельности приостанавливается проведение операций в евро.
НРД попал под действие шестого пакета санкций ЕС, куда в том числе были внесены ограничения против физических лиц и 18 организаций. Санкции, в частности, коснулись «Оборонэнерго», «Воентелекома», «Военторга», «Камаза», «Татнефть-Нефтехима», «Ремдизеля» и УАЗа.
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