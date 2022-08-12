Национальный расчетный депозитарий подал в иск суд ЕС об отмене санкций

НРД — крупнейший в России депозитарий ценных бумаг. Евросоюз ввел против него блокирующие санкции 3 июня 2022 г. На следующий день после введения санкций, 4 июня, НРД признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности. Также в НРД отметили, что по состоянию на 3 июня депозитарий не вводит дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности, однако при осуществлении банковской деятельности приостанавливается проведение операций в евро.