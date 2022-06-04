НРД заявил о чрезвычайной ситуации из-за внесения в санкционный список ЕС

В пятницу ЕС завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против России. В него в том числе вошли ограничения против физических лиц и 18 организаций из России. Помимо НРД санкции ввели против АО «Оборонэнерго», «Воентелекома», «Военторга», «Камаза», «Татнефть-Нефтехима», «Ремдизеля», УАЗа и Национального расчетного депозитария, а Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк будут отключены от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT.