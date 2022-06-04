НРД заявил о чрезвычайной ситуации из-за внесения в санкционный список ЕС
Национальный расчетный депозитарий (НРД) признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности в связи с включением в санкционный список Евросоюза, утвержденный 3 июня. Об этом говорится в заявлении на сайте НРД.
Депозитарий при этом отмечает, что НРД по состоянию на 3 июня не вводит дополнительные ограничения при осуществлении депозитарной деятельности, однако при осуществлении банковской деятельности приостанавливается проведение операций в евро.
«Операции по списанию/зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления», — говорится в заявлении.
В пятницу ЕС завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против России. В него в том числе вошли ограничения против физических лиц и 18 организаций из России. Помимо НРД санкции ввели против АО «Оборонэнерго», «Воентелекома», «Военторга», «Камаза», «Татнефть-Нефтехима», «Ремдизеля», УАЗа и Национального расчетного депозитария, а Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк будут отключены от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT.
Банк России с 30 мая ограничил торги иностранными ценными бумагами из-за того, что международная расчетно-клиринговая компания Euroclear приостановила обслуживание счета Национального расчетного депозитария. Последнее событие сделало невозможным совершение расчетов по ряду иностранных ценных бумаг на «СПб бирже», принадлежащих российским инвесторам. Ограничения коснутся только количества оборачиваемых на «СПб бирже» акций, которые оказались заблокированы на счете НРД.