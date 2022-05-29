Bloomberg сообщил о не дошедших до инвесторов выплатах по евробондам России
Держатели российских евробондов к вечеру пятницы не получили выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн, пишет Bloomberg.
Кредиторы должны были получить $71,25 млн в виде процентов по долгу со сроком погашения в 2026 г. и 26,5 млн евро по облигациям со сроком погашения в 2036 г., отмечает агентство. Минфин России на прошлой неделе заявил, что в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям. Средства для выплаты дохода получил платежный агент «Национальный расчетный депозитарий».
«Это может поддержать аргумент России о том, что она избежала дефолта, даже если средства не будут отправлены на счета индивидуальных инвесторов», — пишет Bloomberg.
В пятницу вечером НРД сообщил о списании средств в пользу в пользу депонентов. Правительство России сообщало, что выплата купонных доходов по еврооблигациям НРД означает, что обязательства выполнены.
25 мая в 7:00 мск истекла генеральная лицензия минфина США № 9С, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. В ведомстве анонсировали, что лицензию решено не продлевать.
Это означает, что держатели евробондов не смогут получить купоны и выплаты по телу долга – как минимум в долларах. Такая ситуация будет означать технический дефолт по российскому госдолгу.
Минфин РФ тогда заявил, что решение американского ведомства ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. Если удастся найти способ объявить в России технический дефолт, это не повлияет на экономику страны, сообщил затем министр финансов Антон Силуанов.