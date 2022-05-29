Газета
Финансы

Bloomberg сообщил о не дошедших до инвесторов выплатах по евробондам России

Ведомости

Держатели российских евробондов к вечеру пятницы не получили выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн, пишет Bloomberg. 

Кредиторы должны были получить $71,25 млн в виде процентов по долгу со сроком погашения в 2026 г. и 26,5 млн евро по облигациям со сроком погашения в 2036 г., отмечает агентство. Минфин России на прошлой неделе заявил, что в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям. Средства для выплаты дохода получил платежный агент «Национальный расчетный депозитарий».

«Это может поддержать аргумент России о том, что она избежала дефолта, даже если средства не будут отправлены на счета индивидуальных инвесторов», — пишет Bloomberg.

Ранее по теме: Минфин США запретил России обслуживать внешний госдолг

В пятницу вечером НРД сообщил о списании средств в пользу в пользу депонентов. Правительство России сообщало, что выплата купонных доходов по еврооблигациям НРД означает, что обязательства выполнены.

25 мая в 7:00 мск истекла генеральная лицензия минфина США № 9С, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. В ведомстве анонсировали, что лицензию решено не продлевать.

Это означает, что держатели евробондов не смогут получить купоны и выплаты по телу долга – как минимум в долларах. Такая ситуация будет означать технический дефолт по российскому госдолгу.

Минфин РФ тогда заявил, что решение американского ведомства ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. Если удастся найти способ объявить в России технический дефолт, это не повлияет на экономику страны, сообщил затем министр финансов Антон Силуанов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных