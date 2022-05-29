Bloomberg сообщил о не дошедших до инвесторов выплатах по евробондам России

Кредиторы должны были получить $71,25 млн в виде процентов по долгу со сроком погашения в 2026 г. и 26,5 млн евро по облигациям со сроком погашения в 2036 г., отмечает агентство. Минфин России на прошлой неделе заявил, что в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям. Средства для выплаты дохода получил платежный агент «Национальный расчетный депозитарий».