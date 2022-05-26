Силуанов: технический дефолт не повлияет на экономику России
Если удастся найти способ объявить в России технический дефолт, это не повлияет на экономику страны, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Никак не отразится, ничего не изменится. Вообще, технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам», — отметил Силуанов (цитата по ТАСС). По его словам, Россия была и остается надежным заемщиком, который выполнял свои обязательства в этих сложных условиях. «Будем искать варианты, а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам», — добавил он.
Силуанов отметил, что Россия предложит инструмент, чтобы все держатели ее госдолга получили выплаты. «Надо было собрать 75% держателей облигаций. 75%, я думаю, они, конечно, вряд ли наберут. Но мы предложим инструмент для того, чтобы все держатели нашего долга могли получить свои проценты и тело долга», — заключил он.
Ранее сегодня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у России нет проблем с наличием финансовых средств для обслуживания государственного долга. «С точки зрения возможности проведения платежей мы исходим из того, что сказал Минфин: будем платить в рублях», — подчеркнула Набиуллина.
25 мая в 7:00 мск истекла генеральная лицензия минфина США № 9С, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. В ведомстве заявили, что лицензию решено не продлевать. В российском Министерстве финансов в ответ подчеркнули, что данное решение ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. В российском Минфине заявили, что будут обслуживать госдолг в рублях.
Минфин ранее уже выполнял долговые обязательства в рублях, когда в начале апреля американский банк-корреспондент России по указанию минфина США заморозил средства Минфина России в долларах. 20 мая российское министерство выплатило купонный доход по выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026 и 2036 гг. в долларах и евро соответственно.
В марте Силуанов также заявлял, что зарубежные страны, принявшие решение заморозить активы российского Центробанка и правительства, намеревались таким образом создать в России искусственный дефолт. У страны есть необходимый объем средств для обслуживания обязательств, подчеркивал он.