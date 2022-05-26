Силуанов: технический дефолт не повлияет на экономику России

«Никак не отразится, ничего не изменится. Вообще, технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам», — отметил Силуанов (цитата по ТАСС). По его словам, Россия была и остается надежным заемщиком, который выполнял свои обязательства в этих сложных условиях. «Будем искать варианты, а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам», — добавил он.