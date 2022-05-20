Минфин России выплатил купоны по евробондам в полном объеме

С начала военной спецоперации России на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Банка России — порядка $300 млрд. Минфин после этого несколько раз совершал выплаты по внешнему долго и деньги списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. Но 6 апреля министерство впервые провело выплаты по еврооблигациям в рублях, так как иностранный банк-корреспондент отказался исполнять поручение в валюте. Тогда Минфин утверждал, что в полном объеме исполнило обязательства по евробондам со сроком погашения в 2022 и 2042 гг. на общую сумму $649,2 млн.