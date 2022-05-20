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Финансы

Минфин России выплатил купоны по евробондам в полном объеме

Ведомости

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 г. на сумму $71,25 млн и сроком погашения в 2036 г. на сумму 26,5 млн евро, говорится на сайте министерства.

«Средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — говорится в сообщении.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, отмечает министерство.

29 апреля Минфин сообщил, что выплатил купонный доход и погасил номинальную стоимость по еврооблигациям «Россия-22» на сумму $564,8 мл и «Россия-2042» на сумму $84,4 млн в долларах США.

С начала военной спецоперации России на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Банка России — порядка $300 млрд. Минфин после этого несколько раз совершал выплаты по внешнему долго и деньги списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. Но 6 апреля министерство впервые провело выплаты по еврооблигациям в рублях, так как иностранный банк-корреспондент отказался исполнять поручение в валюте. Тогда Минфин утверждал, что в полном объеме исполнило обязательства по евробондам со сроком погашения в 2022 и 2042 гг. на общую сумму $649,2 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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