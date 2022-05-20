Минфин России выплатил купоны по евробондам в полном объеме
Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 г. на сумму $71,25 млн и сроком погашения в 2036 г. на сумму 26,5 млн евро, говорится на сайте министерства.
«Средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — говорится в сообщении.
Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, отмечает министерство.
29 апреля Минфин сообщил, что выплатил купонный доход и погасил номинальную стоимость по еврооблигациям «Россия-22» на сумму $564,8 мл и «Россия-2042» на сумму $84,4 млн в долларах США.
С начала военной спецоперации России на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Банка России — порядка $300 млрд. Минфин после этого несколько раз совершал выплаты по внешнему долго и деньги списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. Но 6 апреля министерство впервые провело выплаты по еврооблигациям в рублях, так как иностранный банк-корреспондент отказался исполнять поручение в валюте. Тогда Минфин утверждал, что в полном объеме исполнило обязательства по евробондам со сроком погашения в 2022 и 2042 гг. на общую сумму $649,2 млн.