Медведев: запрет на оплату госдолга в валюте не отразится на репутации России
Решение министерства финансов США не продлять генеральную лицензию, позволяющую России обслуживать государственный долг, не скажется на репутации России, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.
По его мнению, запрет на погашение долга в долларах – «не самое плохое решение», так как всем будет понятно, что это не финансовый дефолт, а политический, и создан он искусственно. «Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны. Следует также помнить, что подобные действия США, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора», — написал Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что такое решение приведет к тому, что в том числе и американские держатели российских бумаг не смогут получить деньги, что не укрепит доверия к финансовой системе США на фоне растущей инфляции и энергетического кризиса. Помимо этого Медведев считает, что Россия может исполнить обязательства и в рублях или «не платить вовсе». «И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам», – добавил он.
Глава минфина США Джанет Йеллен заявила 18 мая, что власти страны рассматривают возможность не продлять действие генеральной лицензии, которая позволяла России обслуживать госдолг с использованием замороженной из-за западных санкций валюты.
Западные страны с начала спеоцперации на Украине заморозили около половины золотовалютных резервов Центрального банка России, что составляет около $300 млрд. После этого Минфин России сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу за счет выданной генеральной лицензии. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. Позже российские власти заявили о готовности осуществлять выплаты по внешнему долгу в рублях, если это будет невозможно сделать в долларах или евро. В Белом доме заявляли, что санкции призваны заставить Москву выбирать между «дефолтом» и истощением долларовых резервов.