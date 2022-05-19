Медведев: запрет на оплату госдолга в валюте не отразится на репутации России

Западные страны с начала спеоцперации на Украине заморозили около половины золотовалютных резервов Центрального банка России, что составляет около $300 млрд. После этого Минфин России сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу за счет выданной генеральной лицензии. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. Позже российские власти заявили о готовности осуществлять выплаты по внешнему долгу в рублях, если это будет невозможно сделать в долларах или евро. В Белом доме заявляли, что санкции призваны заставить Москву выбирать между «дефолтом» и истощением долларовых резервов.