Йеллен усомнилась в продлении лицензии на обслуживание внешнего долга России
США вряд ли продлят действие генеральной лицензии, которая позволяла России обслуживать государственный долг с использованием замороженных в рамках западных санкций валютных средств. Об этом сообщила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен на пресс-конференции в немецком Бонне, передает ТАСС.
При этом Йеллен подчеркнула, что окончательное решение еще не принято Вашингтоном. «Считаю довольно вероятным, что лицензии дадут истечь. Окончательного решения относительно этого нет. Однако считаю маловероятным, что это продолжалось бы», – заявила американская чиновница.
По словам Йеллен, США ввели санкции в отношении внешнего долга России, но выдали генеральную лицензию для того, чтобы американские инвесторы успели продать российские ценные бумаги. Срок действия документа истекает 25 мая. Министр финансов добавила, что технический дефолт России из-за санкций США не изменит ситуацию, так как у страны уже и так нет возможности привлекать заемные средства на глобальном рынке.
«У нее нет доступа к рынкам капитала. Если Россия не найдет законного пути осуществлять эти выплаты, и она технически окажется в состоянии дефолта по своему долгу, то не думаю, что это представляет значительное изменение в ситуации с Россией», – подчеркнула Йеллен.
О том, что Минфин США может прекратить действие генеральной лицензии, которая позволяла России проводить выплаты по облигациям внешнего займа в валюте, 17 мая сообщил Bloomberg.
С начала спеоцперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Центрального банка РФ — порядка $300 млрд. После этого Минфин России сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу, это позволяла сделать специальная лицензия, которая действует примерно до конца мая. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. Позже российские власти заявили о готовности осуществлять выплаты по внешнему долгу в рублях, если это будет невозможно сделать в долларах или евро. В Белом доме заявляли, что санкции призваны заставить Москву выбирать между «дефолтом» и истощением долларовых резервов.