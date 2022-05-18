Йеллен усомнилась в продлении лицензии на обслуживание внешнего долга России

С начала спеоцперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Центрального банка РФ — порядка $300 млрд. После этого Минфин России сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу, это позволяла сделать специальная лицензия, которая действует примерно до конца мая. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. Позже российские власти заявили о готовности осуществлять выплаты по внешнему долгу в рублях, если это будет невозможно сделать в долларах или евро. В Белом доме заявляли, что санкции призваны заставить Москву выбирать между «дефолтом» и истощением долларовых резервов.