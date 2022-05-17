Минфин США может заблокировать России возможность выплат по госдолгу

С начала спеоцперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Центрального банка РФ — порядка $300 млрд. После этого Минфин России сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. 4 апреля США запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу. В Белом доме заявили, что санкции призваны заставить Москву выбирать между «дефолтом» и истощением ее долларовых резервов. После этого Минфин впервые в истории провел в рублях выплату по евробондам на $649,2 млн из-за отказа иностранного банка-корреспондента исполнить поручения в валюте.