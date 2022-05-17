Минфин США может заблокировать России возможность выплат по госдолгу
Министерство финансов США может прекратить действие генеральной лицензии, которая позволяла России проводить выплаты по облигациям внешнего займа, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Крайний срок выплат по иностранным облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 г. наступит 25 мая. В случае, если Россия не сможет осуществить выплаты по купонам, это приблизит ее к техническому дефолту, отмечает агентство. Конец действия генеральной лицензии «может стать последней каплей в долговой саге России», пишет Bloomberg.
Ранее некоторые чиновники Минфина США считали, что предоставленная России возможность выплачивать госдолг «опустошит казну» и перенаправит средства с финансирования спецоперации на погашение долгов по облигациям. Один из источников Bloomberg отметил, что американские власти еще не приняли окончательного решения по данному вопросу.
Даже если Россия сможет найти способ погасить долг, следующий платеж наступит 24 июня по облигациям со сроком погашения в 2028 г.
«Нашим базовым сценарием по-прежнему остается дефолт. Я не знаю, зачем США продлевать исключение. Суверенный долг России очень низок, у них все еще есть ресурсы и приток денег. Так что для них продолжать обслуживать долг не слишком обременительно», – заявил Blomberg управляющий фондом Vontobel Asset Management Карлос де Соуза.
С начала спеоцперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Центрального банка РФ — порядка $300 млрд. После этого Минфин России сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. 4 апреля США запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу. В Белом доме заявили, что санкции призваны заставить Москву выбирать между «дефолтом» и истощением ее долларовых резервов. После этого Минфин впервые в истории провел в рублях выплату по евробондам на $649,2 млн из-за отказа иностранного банка-корреспондента исполнить поручения в валюте.
30 апреля Bloomberg сообщил, что Минфин США одобрит лондонскому офису Citibank расчет по двум выпускам суверенных российских евробондов в долларах из внутренних резервов.