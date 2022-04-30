Минфин США одобрит выплату по российским евробондам в долларах

С 4 апреля США запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу. В Белом доме заявили, что санкции призваны заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов. После этого Минфин впервые в истории провел в рублях выплату по евробондам на $649,2 млн из-за отказа иностранного банка-корреспондента исполнить поручения в валюте.