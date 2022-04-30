Минфин США одобрит выплату по российским евробондам в долларах
Министерство финансов США одобрит лондонскому офису Citibank расчет по двум выпускам суверенных российских евробондов в долларах из внутренних резервов, передает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американского минфина.
Использование Россией внутренних резервов было ключевой целью ограничений США, отметил источник.
В пятницу Минфин России сообщил, что выплатил купонный доход и погасил номинальную стоимость по еврооблигациям выпуска № 12840060V «Россия-2022», а также выплатил купон по еврооблигациям выпуска № 12840061V «Россия-2042» на сумму $564,8 млн и $84,4 млн соответственно в долларах США.
«Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций – в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией», — подчеркнули в Минфине.
По данным Bloomberg, Россия для выплаты купонов по своим еврооблигациям использовала Банк Дом.РФ, который не попал под санкции. Затем банк передал средства Bank of New York Mellon, а тот перевел платеж в Citigroup.
После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили около половины золотовалютных резервов Центрального банка РФ — порядка $300 млрд. После этого Минфин сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах.
С 4 апреля США запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу. В Белом доме заявили, что санкции призваны заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов. После этого Минфин впервые в истории провел в рублях выплату по евробондам на $649,2 млн из-за отказа иностранного банка-корреспондента исполнить поручения в валюте.