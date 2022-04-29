Минфин сообщил об исполнении обязательств по евробондам в валюте

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили около половины золотовалютных резервов Центрального банка РФ — порядка $300 млрд. После этого Минфин сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. 6 апреля министерство впервые провело выплаты по еврооблигациям в рублях, так как иностранный банк-корреспондент отказался исполнять поручение в валюте.