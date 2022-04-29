Минфин сообщил об исполнении обязательств по евробондам в валюте
Минфин России выплатил купонный доход и погасил номинальную стоимость по еврооблигациям выпуска № 12840060V «Россия-2022», а также выплатил купон по еврооблигациям выпуска № 12840061V «Россия-2042» на сумму $564,8 млн и $84,4 млн соответственно в долларах США, говорится на сайте министерства.
«Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций – в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией», — подчеркнули в Минфине.
После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили около половины золотовалютных резервов Центрального банка РФ — порядка $300 млрд. После этого Минфин сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах. 6 апреля министерство впервые провело выплаты по еврооблигациям в рублях, так как иностранный банк-корреспондент отказался исполнять поручение в валюте.