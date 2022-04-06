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Финансы

Минфин впервые провел выплату по евробондам в рублях

Ведомости

Минфин РФ впервые полностью провел выплату по еврооблигациям в рублях, говорится в сообщении ведомства. Решение принято из-за отказа иностранного банка-корреспондента исполнить поручения в валюте.

Ведомство утверждает, что в полном объеме исполнило обязательства по евробондам со сроком погашения в 2022 и 2042 г. на общую сумму $649,2 млн. Для этого в понедельник, 4 апреля, Минфин перечислил денежные средства Национальному расчетному депозитарию для осуществления выплат в рублях по официальному курсу ЦБ на эту дату. Инвесторы из «недружественных» стран получили выплаты на счета типа «С». 

Из-за западных санкций в ответ на военную операцию на Украине около половины золотовалютных резервов Центробанка ($300 млрд) оказалось заморожено. После этого Минфин сообщал, что несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Всего было сделано пять купонных платежей на сумму около $614 млн, последний — на сумму $329,2 млн — состоялся 31 марта. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах.

США с 4 апреля запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу. Американский минфин запретил банку-корреспонденту JPMorgan обрабатывать платежи. В Белом доме заявили, что санкции призваны заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных