Минфин впервые провел выплату по евробондам в рублях

Ведомство утверждает, что в полном объеме исполнило обязательства по евробондам со сроком погашения в 2022 и 2042 г. на общую сумму $649,2 млн. Для этого в понедельник, 4 апреля, Минфин перечислил денежные средства Национальному расчетному депозитарию для осуществления выплат в рублях по официальному курсу ЦБ на эту дату. Инвесторы из «недружественных» стран получили выплаты на счета типа «С».