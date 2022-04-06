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Финансы

Белый дом: США заставили Россию выбирать между дефолтом и тратой валютных резервов

Ведомости

Санкции, которые вводят США против России из-за военной операции на Украине, призваны заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом», — сказала Псаки на брифинге 5 апреля.

По ее словам, санкции уже демонстрируют свою эффективность, поставив финансовую систему России «на грань коллапса».

Псаки также подтвердила, что США объявят новый пакет санкций, которые будут включать запрет на все новые инвестиции в Россию, расширение санкций против финансовых институтов и госпредприятий, персональные санкции против российских должностных лиц и членов их семей. В Белом доме отметили, что новые ограничения усилят «экономическую, финансовую и технологическую изоляцию» России.

Из-за западных санкций в ответ на военную операцию на Украине около половины золотовалютных резервов Центробанка ($300 млрд) оказалось заморожено. После этого Минфин РФ сообщал, что совершал выплаты по внешнему долгу. Всего было сделано пять купонных платежей на сумму около $614 млн, последний — на сумму $329,2 млн — состоялся 31 марта. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах, сообщал РБК.

В понедельник, 4 апреля, когда наступил срок выплат Россией по облигациям на $552,4 млн и $84 млн, Вашингтон решил запретить Москве доступ к замороженным средствам. Выплаты касались облигаций со сроком погашения в 2022 и 2042 г., писало Reuters. Американский минфин запретил банку-корреспонденту JPMorgan обрабатывать платежи. По словам собеседника Reuters, у России есть 30 дней для проведения платежа, после чего по формальным основаниям наступит дефолт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных