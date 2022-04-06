Белый дом: США заставили Россию выбирать между дефолтом и тратой валютных резервов

В понедельник, 4 апреля, когда наступил срок выплат Россией по облигациям на $552,4 млн и $84 млн, Вашингтон решил запретить Москве доступ к замороженным средствам. Выплаты касались облигаций со сроком погашения в 2022 и 2042 г., писало Reuters. Американский минфин запретил банку-корреспонденту JPMorgan обрабатывать платежи. По словам собеседника Reuters, у России есть 30 дней для проведения платежа, после чего по формальным основаниям наступит дефолт.