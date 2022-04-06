Белый дом: США заставили Россию выбирать между дефолтом и тратой валютных резервов
Санкции, которые вводят США против России из-за военной операции на Украине, призваны заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом», — сказала Псаки на брифинге 5 апреля.
По ее словам, санкции уже демонстрируют свою эффективность, поставив финансовую систему России «на грань коллапса».
Псаки также подтвердила, что США объявят новый пакет санкций, которые будут включать запрет на все новые инвестиции в Россию, расширение санкций против финансовых институтов и госпредприятий, персональные санкции против российских должностных лиц и членов их семей. В Белом доме отметили, что новые ограничения усилят «экономическую, финансовую и технологическую изоляцию» России.
Из-за западных санкций в ответ на военную операцию на Украине около половины золотовалютных резервов Центробанка ($300 млрд) оказалось заморожено. После этого Минфин РФ сообщал, что совершал выплаты по внешнему долгу. Всего было сделано пять купонных платежей на сумму около $614 млн, последний — на сумму $329,2 млн — состоялся 31 марта. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах, сообщал РБК.
В понедельник, 4 апреля, когда наступил срок выплат Россией по облигациям на $552,4 млн и $84 млн, Вашингтон решил запретить Москве доступ к замороженным средствам. Выплаты касались облигаций со сроком погашения в 2022 и 2042 г., писало Reuters. Американский минфин запретил банку-корреспонденту JPMorgan обрабатывать платежи. По словам собеседника Reuters, у России есть 30 дней для проведения платежа, после чего по формальным основаниям наступит дефолт.