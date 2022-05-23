Reuters: страны Прибалтики и Словакия призвали ЕС передать российские активы Украине
Латвия, Литва, Эстония и Словакия подготовили письмо для министров финансов стран — членов ЕС, в котором призывают конфисковать российские активы и направить на восстановление Украины после окончания военных действия, передает Reuters со ссылкой на документ.
В письме говорится, что значительная часть расходов на восстановление Украины должна быть покрыта за счет российских активов. Государства отметили, что страны — члены ЕС уже заморозили активы, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, а также около $300 млрд резервов ЦБ.
«Теперь мы должны определить законные способы максимального использования этих ресурсов в качестве источника финансирования – как для покрытия расходов на продолжение усилий Украины по противостоянию России, так и для послевоенного восстановления страны», — следует из документа.
При этом страны считают, что если законных путей конфискации российских активов найти не удастся, их «можно использовать как рычаг» и разморозить только тогда, когда Россия сама компенсирует Украине убытки.
Ранее власти США и ЕС предложили использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Глава минфина Германии Кристиан Линднер заявлял, что G7 и ЕС обсуждают возможность использования замороженных резервов ЦБ для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение было бы незаконным, вопиющим и потребовало бы соответствующего ответа. Он назвал это «фактически прямым воровством».
Министр финансов США Джанет Йеллен 18 мая заявила, что законы Соединенных Штатов не позволят передать Украине арестованное российское имущество. Правительство Украины 11 мая приняло документ, который утверждает передачу российского имущества на территории страны в собственность государства.