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Политика

В Германии призвали к дискуссии о конфискации активов РФ в пользу Украины

Ведомости

Глава минфина Германии Кристиан Линднер в интервью газете Financial Times заявил, что Германия открыта к предложениям Евросоюза об изъятии российских государственных активов в пользу Украины. Тему изъятия активов РФ в пятницу обсуждали министры финансов стран «большой семерки». 

«Страны, в основе устройства которых лежит верховенство закона, гарантируют неприкосновенность частной собственности. Связанные с конфискацией сложности крайне велики», — сказал Линднер (цитата по ТАСС),

В пятницу Линднер также подчеркнул, что на встрече министров финансов стран G7 обсуждается конфискация резервов страны, а не частной собственности. Российских бизнесменов следует убеждать «внести лепту в выплату репараций Украине на добровольной основе», сказал он FT.

«По этому поводу необходимо провести политическую дискуссию, в которой я хотел бы принять участие», — отметил политик.

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Глава немецкого минфина также выступил против выпуска общеевропейских долговых обязательств с целью привлечения дополнительных средств на оказание помощи Украине в восстановлении страны. Германия «не поддерживает идею повторного выпуска общих долговых обязательств», поскольку программа «ЕC нового поколения», предусматривающая выпуск облигаций для пополнения фонда восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса, была «разовым решением».

Ранее власти США и ЕС предложили использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Линднер заявлял, что G7 и ЕС обсуждают возможность использования замороженных резервов ЦБ для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение было бы незаконным, вопиющим и потребовало бы соответствующего ответа. Он назвал это «фактически прямым воровством». 

Министр финансов США Джанет Йеллен 18 мая заявила, что законы Соединенных Штатов не позволят передать Украине арестованное российское имущество. Правительство Украины 11 мая приняло документ, который утверждает передачу российского имущества на территории страны в собственность государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных