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Экономика

Мантуров назвал выход федеральных ритейлеров в новые регионы преждевременным

Ведомости

Существующие магазины в регионах Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях полностью справляются с обеспечением населения всем необходимым, выход федеральных ритейлеров в эти регионы является преждевременным, об этом сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РБК

«Говорить о привлечении федеральных ритейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные — и они обеспечивают население всем необходимым», — заявил он.

Мантуров также отметил, что в этих регионах необходимо развивать оптовые рынки и ярмарки. Уточняется, что в действующей до 2025 г. стратегии развития торговли упор сделан именно на развитие сетевого ритейла и уличных ярмарок.

По данным Минпромторга, сейчас в ДНР и ЛНР сейчас работает около 23 500 точек розничной торговли и 177 розничных рынков, в Херсонской области — более 9 000 и 137 соответственно. Помимо этого, в ДНР сейчас представлено более 1700 точек общественного питания, в ЛНР их число превышает 1100, а в Херсонской области — составляет около 650. 

Что касается Запорожской области, то статистика по этому региону пока не сформирована из-за отсутствия статистического ведомства и трудностей с выездом на объекты ввиду боевых действий, уточнили в Минпромторге. Однако в ведомстве сообщили, что в Запорожской области представлено 19 розничных рынков. 

Новые регионы вошли в состав России после подписания президентом страны Владимиром Путиным законов о принятии новых территорий, тексты документов были опубликованы утром 5 октября. Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, которые были подписаны в Кремле 30 сентября, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России, следует из текста документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных