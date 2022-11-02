Мантуров назвал выход федеральных ритейлеров в новые регионы преждевременным
Существующие магазины в регионах Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях полностью справляются с обеспечением населения всем необходимым, выход федеральных ритейлеров в эти регионы является преждевременным, об этом сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РБК.
«Говорить о привлечении федеральных ритейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные — и они обеспечивают население всем необходимым», — заявил он.
Мантуров также отметил, что в этих регионах необходимо развивать оптовые рынки и ярмарки. Уточняется, что в действующей до 2025 г. стратегии развития торговли упор сделан именно на развитие сетевого ритейла и уличных ярмарок.
По данным Минпромторга, сейчас в ДНР и ЛНР сейчас работает около 23 500 точек розничной торговли и 177 розничных рынков, в Херсонской области — более 9 000 и 137 соответственно. Помимо этого, в ДНР сейчас представлено более 1700 точек общественного питания, в ЛНР их число превышает 1100, а в Херсонской области — составляет около 650.
Что касается Запорожской области, то статистика по этому региону пока не сформирована из-за отсутствия статистического ведомства и трудностей с выездом на объекты ввиду боевых действий, уточнили в Минпромторге. Однако в ведомстве сообщили, что в Запорожской области представлено 19 розничных рынков.
Новые регионы вошли в состав России после подписания президентом страны Владимиром Путиным законов о принятии новых территорий, тексты документов были опубликованы утром 5 октября. Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, которые были подписаны в Кремле 30 сентября, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России, следует из текста документов.
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