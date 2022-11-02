ВВП России по итогам III квартала снизился на 4,4%
ВВП России в сентябре снизился на 5% в сравнении с сентябрем 2021 г., по итогам III квартала снижение показателя составило 4,4% в годовом выражении, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
При этом в месячном выражении российская экономика выросла в сентябре на 2,1% после роста на 1,8% в августе.
«Динамика ВВП близка к прогнозной траектории и по итогам 2022 г. составит -2,9%», — говорится в материалах ведомства.
Как подсчитали в министерстве, спад промышленного производства за III квартал составил 1,3% в годовом выражении после снижения на 2,5% во II квартале, показатель немного улучшился.
В пресс-службе добавили, что ситуация на рынке труда в России остается стабильной. Уровень безработицы (по методологии МОТ) составил в сентябре 3,9% после 3,8% в августе. Согласно последним данным за август, уровень заработных плат продолжает расти, так, за месяц номинальная зарплата увеличилась на 12,9% в годовом выражении после 11,4% в июле. Объем средней реальной заработной платы снизился в августе на 3,2% в годовом выражении после сокращения на 3,2% в июле.
«Улучшение связано как с ростом номинальной заработной платы, так и с замедлением инфляции», — говорится в сообщении.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.