США вышли на второе место по объему поставок газа в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее подверг критике США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ. По его словам, американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам.