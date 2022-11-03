США вышли на второе место по объему поставок газа в ЕС
США поднялись с третьего на второе место среди поставщиков газа в ЕС, заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на экономической конференции в Латвии.
«Мы сумели полностью перестроить структуру наших поставщиков. Крупнейшим поставщиком природного газа теперь стала Норвегия, за ней следуют США, поставляющие сжиженный природный газ», — заявил он (цитата по ТАСС).
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее подверг критике США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ. По его словам, американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам.
В сентябре агентство Bloomberg писало, что Великобритания пытается заключить долгосрочные контракты о поставках в страну СПГ из США, которые бы действовали до 20 лет. Агентство отмечает, что Лондон опасается энергетического кризиса зимой. Варианты долгосрочных поставок СПГ по доступным ценам также ищет Германия.
Энергетический кризис в Европе начался в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на «зеленые» источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды.
В 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций.
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