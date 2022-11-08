Путин заявил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года
Программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 г., заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке семей с детьми.
«Теперь ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. А сама эта программа продлена до конца 2026 г.», — заявил Путин, напомнив, что в 2020 г. был расширен круг получателей материнского капитала.
Во время совещания с президентом глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в следующем году материнский капитал будет увеличен. Так, его размер на первого ребенка в 2023 г. составит приблизительно 590 000 руб., на второго — почти 780 000 руб. Кроме этого, министр сообщил, что ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам будут проиндексированы с 1 февраля 2023 г. по уровню фактической инфляции за 2022 г.
12 октября заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов сообщил, что в ведомстве предполагают, что в 2023 г. материнским капиталом воспользуются 1,5 млн граждан, писал ТАСС. Он отметил, что с 1 февраля грядущего года материнский капитал будет проиндексирован на 12,4%. Ранее министр Котяков заявлял, что в 2023 г. на выплату материнского капитала направят средства в размере свыше 550 млрд руб. В результате индексации его размер составит 589 500 руб. на первого и 779 000 руб. на второго ребенка.