Материнский капитал увеличится до 589 569 рублей на первого ребенка в 2023 году

Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2023 г. в стране планируется ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Речь идет о выплатах в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Кроме того, пособия будут получать беременные нуждающиеся женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности.