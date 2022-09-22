Материнский капитал увеличится до 589 569 рублей на первого ребенка в 2023 году
С 1 февраля 2023 г. материнский капитал проиндексируют на 12,4%, передает ТАСС со ссылкой на документы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
По данным агентства, выплата на первого ребенка вырастет до 589 569 руб., а на второго — до 779 094 руб. Если семья получила маткапитал на первого ребенка, то доплата на второго составит 189 524 руб.
В 2022 г. материнский капитал на первого ребенка составляет 524 500 руб. При рождении второго ребенка выплачивают 693 100 руб., если до этого семья не получала маткапитал на первенца. Доплата на второго ребенка составляет 168 600 руб.
В августе Общественная палата (ОП) России предложила выплачивать при рождении третьего и последующих детей миллион рублей. В ОП также посчитали необходимым повысить ежемесячное пособие для беременных женщин до уровня прожиточного минимума. По подсчетам Института научно-общественной экспертизы, в случае реализации этих мер только в 2022–2024 гг. дополнительно родится 1,6 млн детей.
Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2023 г. в стране планируется ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Речь идет о выплатах в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Кроме того, пособия будут получать беременные нуждающиеся женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности.
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