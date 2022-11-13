Власти США и Украины планируют построить малый модульный реактор

Во время спецоперации на Украине под контролем российской армии оказалась часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами новых регионов, в том числе с Запорожской областью, международные договоры об их принятии в состав России.