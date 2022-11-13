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Экономика

Власти США и Украины планируют построить малый модульный реактор

Ведомости

Киев и Вашингтон согласовали строительство на территории Украины малого модульного реактора, сообщила 13 ноября посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора», — написала Маркарова на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Маркарова отметила, что в пилотном проекте примут участие международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский «Энергоатом», украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности и Совет национальной безопасности и обороны Украины. Кроме того, партнерами выступают частные компании JGC Corporation, Starfire Energy, Clark Seed, FuelCell Energy, Doosan Enerbility, IHI Corporation, , Samsung C&T Corporation.

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Малые модульные реакторы — это современные ядерные реакторы, производящие менее 300 МВт (эл.) на энергоблок, то есть примерно одну треть от генерирующей мощности традиционных ядерных энергетических реакторов. Их можно монтировать в труднодоступных местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции.

Во время спецоперации на Украине под контролем российской армии оказалась часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами новых регионов, в том числе с Запорожской областью, международные договоры об их принятии в состав России.

5 октября Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Для этого правительству необходимо определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и другие аспекты регулирования деятельности ЗАЭС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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