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Медведев предупредил о возможном дефиците ледоколов к 2030 году

Ведомости

Россия к 2030 г. может столкнуться с дефицитом ледоколов из-за старения атомного флота, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.

Медведев пояснил, что половина группировки из шести судов ледокольного флота под управлением госкорпорации «Росатом» были построены по уже не современным технологиям, их срок службы неоднократно продлевался и к 2026-2027 гг. они уже выработают свой ресурс.

«Если в ближайшее время их не заменить новыми судами по современным проектам, а такие проекты, как известно, есть, они реализуются, то к 2030 г. есть риск столкнуться с дефицитом ледокольных мощностей», – приводит его слова «РИА Новости».

Дефицит вероятен из-за отставания от графика строительства и срывов сроков по контрактам, объяснил Медведев. Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия на фоне попыток задвинуть ее на периферию присутствия в Арктике не допустит дефицита ледоколов. В эксплуатацию были введены два ледокола в 2020-2021 гг., в скором времени в строй встанет еще одно судно. До конца этого года же планируется заключение контракта на строительство еще двух ледоколов, добавил Медведев.

В августе правительство утвердило стратегический документ для развития Северного морского пути (СМП) – дорожную карту до 2035 г. стоимостью почти 1,8 трлн руб. Мероприятия плана разбиты по пяти ключевым направлениям: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность, управление и развитие судоходства.

Общий объем финансирования развития ледокольного флота на 2022–2030 гг. оценивается в 539 млрд руб. В 2022–2030 гг. будет сдано пять универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Они должны заменить советские ледоколы «Вайгач», «Таймыр», «Ямал» и «50 лет Победы». Головной ледокол «Арктика» проекта 22220 сдан в октябре 2020 г., второй серийный ледокол проекта «Урал» будет сдан в 2022 г. Ранее сообщалось, что его ходовые испытания планируется начать уже в сентябре. В 2022–2027 гг. также планируется строительство головного ледокола проекта 10510 «Лидер», а в 2023–2030 гг. – еще четырех дополнительных ледоколов.

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Ранее по теме: Правительство утвердило дорожную карту на 1,8 трлн рублей по развитию Севморпути

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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