Медведев предупредил о возможном дефиците ледоколов к 2030 году

Дефицит вероятен из-за отставания от графика строительства и срывов сроков по контрактам, объяснил Медведев. Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия на фоне попыток задвинуть ее на периферию присутствия в Арктике не допустит дефицита ледоколов. В эксплуатацию были введены два ледокола в 2020-2021 гг., в скором времени в строй встанет еще одно судно. До конца этого года же планируется заключение контракта на строительство еще двух ледоколов, добавил Медведев.