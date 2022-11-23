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Экономика

Годовая инфляция в России замедлилась до 12,3%

Ведомости

Годовая инфляция в России с 15 по 21 ноября продолжила снижение, составив 12,3% после 12,4% неделей ранее, а также 12,52% и 12,69% в предыдущие недели, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Недельная инфляция при этом ускорилась до 0,11% после 0,06% неделей ранее. В продовольственном сегменте цены выросли в среднем на 0,14% после 0,06% на предыдущей неделе преимущественно из-за удорожания плодоовощной продукции на 2,68% на фоне удешевления прочих продуктов питания. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,07%, а в сегменте регулируемых и туристических услуг – на 0,15%. 

На мировых рынках, отмечает ведомство, цены на продовольствие снизились на 2,6% после роста на 0,6% неделей ранее, а удобрения, наоборот, подорожали на 0,5% после удешевления на 2,1% на прошлой неделе. В годовом же выражении в ноябре продовольствие подорожало на 5%, а удобрения – подешевели на 21%.

Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных