Недельная инфляция в России ускорилась до 0,11%
Потребительские цены в России на неделе с 15 по 21 ноября выросли на 0,11% после 0,06% неделей ранее, следует из данных Росстата.
С начала ноября инфляция составила 0,18%, а с начала года – 10,86%.
В сегменте продовольственных товаров выросли цены на колбасу (на 0,6%), молоко (0,4%), консервы мясные для детского питания и куриные яйца (0,3%), баранину и пшено (0,2%). Сильнее всего при этом подешевели гречневая крупа (1,3%), сахар-песок (0,9%), маргарин (0,6%) и подсолнечное масло (0,4%).
Подорожание плодоовощной продукции в среднем составило 2,7%, сильнее всего выросли цены на огурцы (11,3%), помидоры (4,1%), свеклу (2,5%), бананы (0,9%) и морковь (0,5%). При этом лук репчатый подешевел на 0,6%, а капуста – на 0,5%. Среди наблюдаемых ведомством медикаментов подорожали поливитамины (на 0,7%), аллохол (0,5%), корвалол (0,3%), ренгалин и эргоферон (0,2%), а подешевели – валидол (0,4%) и левомеколь (0,1%).
В группе предметов гигиены и товаров первой необходимости подорожали зубные пасты (0,6%), сухие корма для домашних животных (0,5%) и туалетное мыло (0,4%), а среди потребительских товаров – футболки мужские (0,3%), сигареты с фильтром и кроссовки (0,2%). В сегменте услуг Росстат зафиксировал подорожание авиабилетов на 3,2% и снижение стоимости хостелов и гостиниц на 0,3%.
15 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России сейчас не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, притом что РФ пришлось иметь дело с «куда более масштабными шоками». 20 ноября «РИА Новости» подсчитали, что Россия оказалась на 45-м месте в мире по показателю годовой инфляции, зафиксированному в сентябре. Ее соседями по рейтингу стали Чили — также 13,7% и Монголия — 13,8%. Самый высокий показатель инфляции на европейском континенте зарегистрировали в Молдавии — 34%. На втором месте Украина с 24,6%, на третьем — Литва с 24,1%.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.