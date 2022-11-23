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Экономика

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,11%

Ведомости

Потребительские цены в России на неделе с 15 по 21 ноября выросли на 0,11% после 0,06% неделей ранее, следует из данных Росстата.

С начала ноября инфляция составила 0,18%, а с начала года – 10,86%. 

В сегменте продовольственных товаров выросли цены на колбасу (на 0,6%), молоко (0,4%), консервы мясные для детского питания и куриные яйца (0,3%), баранину и пшено (0,2%). Сильнее всего при этом подешевели гречневая крупа (1,3%), сахар-песок (0,9%), маргарин (0,6%) и подсолнечное масло (0,4%).

Подорожание плодоовощной продукции в среднем составило 2,7%, сильнее всего выросли цены на огурцы (11,3%), помидоры (4,1%), свеклу (2,5%), бананы (0,9%) и морковь (0,5%). При этом лук репчатый подешевел на 0,6%, а капуста – на 0,5%. Среди наблюдаемых ведомством медикаментов подорожали поливитамины (на 0,7%), аллохол (0,5%), корвалол (0,3%), ренгалин и эргоферон (0,2%), а подешевели – валидол (0,4%) и левомеколь (0,1%).

В группе предметов гигиены и товаров первой необходимости подорожали зубные пасты (0,6%), сухие корма для домашних животных (0,5%) и туалетное мыло (0,4%), а среди потребительских товаров – футболки мужские (0,3%), сигареты с фильтром и кроссовки (0,2%). В сегменте услуг Росстат зафиксировал подорожание авиабилетов на 3,2% и снижение стоимости хостелов и гостиниц на 0,3%.

15 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России сейчас не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, притом что РФ пришлось иметь дело с «куда более масштабными шоками». 20 ноября «РИА Новости» подсчитали, что Россия оказалась на 45-м месте в мире по показателю годовой инфляции, зафиксированному в сентябре. Ее соседями по рейтингу стали Чили — также 13,7% и Монголия — 13,8%. Самый высокий показатель инфляции на европейском континенте зарегистрировали в Молдавии — 34%. На втором месте Украина с 24,6%, на третьем — Литва с 24,1%.

Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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