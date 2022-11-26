РБК: Минфин введет специальный порядок для бюджетов новых регионов
Минфин России разработал и представил на обсуждение проект постановления правительства, в котором прописан специальный порядок для бюджетов новых регионов РФ: на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) и Херсонской и Запорожской областей. Утверждение проектов бюджетов и их исполнение в 2023–2025 гг. будет проходить с рядом особенностей, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
В частности, на новых территориях введут однолетнее бюджетное планирование, в то время как остальные регионы РФ составляют проекты бюджетов на три года. В следующем году местные бюджеты не будут разрабатываться, расходы и доходы органов местного самоуправления, по данным издания, будут учитываться в региональной казне.
Помимо этого ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области отнесут к высокодотационным регионам, с учетом чего будет осуществляться разработка и исполнение проектов бюджетов. Такие регионы должны согласовывать проект бюджета и внесение изменений в него со Счетной палатой, отмечает РБК.
Кроме того, на новых территориях выдача наличных денег будет осуществляться через полевые учреждения ЦБ и Промсвязьбанка с 1 января 2023 г. Наконец, в 2023 г. власти четырех регионов должны представить перечень участников бюджетного процесса в Федеральное казначейство.
Четыре новых региона – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – смогут получать дотации на покрытие дефицита бюджетов на основе отдельных поручений президента и премьер-министра. Как ранее стало известно из проекта постановления правительства, проекты бюджетов этих регионов будет утверждать Министерство строительства и ЖКХ, которое предложило механизм предоставлении дотаций на переходный период до 2026 г.