РБК: Минфин введет специальный порядок для бюджетов новых регионов

В частности, на новых территориях введут однолетнее бюджетное планирование, в то время как остальные регионы РФ составляют проекты бюджетов на три года. В следующем году местные бюджеты не будут разрабатываться, расходы и доходы органов местного самоуправления, по данным издания, будут учитываться в региональной казне.