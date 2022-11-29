Мишустин сообщил о сокращении на четверть объема госдолга в январе - сентябре

Как писали ранее «Ведомости», Минфин намерен сохранить соотношение государственного долга России и ВВП до 2030 г. на уровне, не превышающем 20%. Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, в 2025 г. объем госдолга достигнет 29,9 трлн руб., или 17,5% ВВП (в том числе внутренний – 25 трлн, внешний – 4,9 трлн), против 20,9 трлн руб., или 16% ВВП (внутренний – 16,5 трлн, внешний – 4,4 трлн), по итогам 2021 г.