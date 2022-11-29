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Экономика

Мишустин сообщил о сокращении на четверть объема госдолга в январе - сентябре

Ведомости

Объем государственного долга России за первые девять месяцев этого года сократился более чем на четверть, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании об исполнении федерального бюджета.

«Отмечу отдельно, что объем государственного внешнего долга за отчетный период был сокращен более чем на четверть, что снижает зависимость от иностранного капитала, обеспечивает сбалансированность бюджетной системы», – рассказал он.

Мишустин также отметил, что доходы федерального бюджета за девять месяцев выросли на 10%, превысив ожидания. Расходы также увеличились – на 5,5%, в том числе за счет выполнения социальных обязательств государства перед гражданами. По оценке Мишустина, оказываемая помощь стала более адресной. 

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Основные показатели бюджета остаются сбалансированными, несмотря на внешние вызовы, отметил премьер. Благодаря решениям президента удалось не допустить развития событий по негативному сценарию, подчеркнул он.

Как писали ранее «Ведомости», Минфин намерен сохранить соотношение государственного долга России и ВВП до 2030 г. на уровне, не превышающем 20%. Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, в 2025 г. объем госдолга достигнет 29,9 трлн руб., или 17,5% ВВП (в том числе внутренний – 25 трлн, внешний – 4,9 трлн), против 20,9 трлн руб., или 16% ВВП (внутренний – 16,5 трлн, внешний – 4,4 трлн), по итогам 2021 г.

В 2023 г. госдолг ожидается на уровне 25,4 трлн, или 16,9% ВВП (внутренний – 20,7 трлн, внешний – 4,7 трлн), в 2024 г. – 27,7 трлн, или 17,3% ВВП (внутренний – 22,8 трлн, внешний – 4,9 трлн). Доля внутреннего госдолга в общем объеме в 2023 г. должна составить 81,6%, в 2024 г. – 82,4%, в 2025 г. – 83,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных