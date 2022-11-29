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В Северном Рейне - Вестфалии объявили чрезвычайное положение из-за энергокризиса

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Правительство немецкой земли (региона) Северный Рейн - Вестфалия объявило чрезвычайное финансовое положение на 2022 и 2023 гг. из-за энергетического кризиса, передает издание Express.de.

«Прекращение поставок российского газа, недавнее массовое повышение цен на газ и электроэнергию представляют собой значительное, иногда экзистенциальное бремя для населения и компаний в Германии», — говорится в сообщении правительства немецкого региона.

Структура экономики Северного Рейна - Вестфалии, отмечает издание, характеризуется наличием основных отраслей промышленности, отличающихся высокой энергоемкостью. К ним относятся, в частности, металлообработка и химическая промышленность.

Министр финансов Северного Рейна - Вестфалии Маркус Оптендренк отметил, что противостоять этой чрезвычайной ситуации можно только с помощью незамедлительных и всеобъемлющих программ инвестиций и помощи для борьбы с рецессией и энергетическим кризисом. Меры должны действовать для стабилизации экономики и предотвращения долгосрочного и постоянного экономического и социального ущерба.

Энергетический кризис в Европе начался в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на «зеленые» источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды.

В 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций. Цена на газ в начале марта установила абсолютный рекорд, когда котировки фьючерсов на TTF приближались к $3900 за 1000 куб. м. Впоследствии цены на газ в Европе снизились, но все еще кратно превышают допандемийный уровень.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных