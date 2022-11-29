В Северном Рейне - Вестфалии объявили чрезвычайное положение из-за энергокризиса
Правительство немецкой земли (региона) Северный Рейн - Вестфалия объявило чрезвычайное финансовое положение на 2022 и 2023 гг. из-за энергетического кризиса, передает издание Express.de.
«Прекращение поставок российского газа, недавнее массовое повышение цен на газ и электроэнергию представляют собой значительное, иногда экзистенциальное бремя для населения и компаний в Германии», — говорится в сообщении правительства немецкого региона.
Структура экономики Северного Рейна - Вестфалии, отмечает издание, характеризуется наличием основных отраслей промышленности, отличающихся высокой энергоемкостью. К ним относятся, в частности, металлообработка и химическая промышленность.
Министр финансов Северного Рейна - Вестфалии Маркус Оптендренк отметил, что противостоять этой чрезвычайной ситуации можно только с помощью незамедлительных и всеобъемлющих программ инвестиций и помощи для борьбы с рецессией и энергетическим кризисом. Меры должны действовать для стабилизации экономики и предотвращения долгосрочного и постоянного экономического и социального ущерба.
Энергетический кризис в Европе начался в 2021 г. на фоне форсирования энергоперехода на «зеленые» источники энергии, низкого уровня заполненности европейских ПХГ и падения выработки ветряных электростанций из-за безветренной погоды.
В 2022 г. ситуация усугубилась из-за перебоев с поставками энергоносителей из России после начала спецоперации на Украине и введенных вслед за этим антироссийских санкций. Цена на газ в начале марта установила абсолютный рекорд, когда котировки фьючерсов на TTF приближались к $3900 за 1000 куб. м. Впоследствии цены на газ в Европе снизились, но все еще кратно превышают допандемийный уровень.
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