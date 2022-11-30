Силуанов заявил, что Минфин контролирует инфляцию

В конце октября Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. В регуляторе отметили, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что способствует замедлению годовой инфляции. В Банке России добавили, что сдерживающим фактором инфляции в ближайшие месяцы будет частичная мобилизация. Также регулятор уточнил прогнозы по инфляции. В ЦБ ожидают, что к концу года она составит не более 12-13%, а в 2023 г. будет на уровне 5-7%. К 2024 г. регулятор прогнозирует замедление инфляции в РФ до 4%.