Силуанов заявил, что Минфин контролирует инфляцию
Минфин контролирует инфляцию, госзаимствования на рынке не повлияют на цены. Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов.
«Мы контролируем инфляцию, и то, что мы сейчас осуществляем заимствования на рынке, не влияет на рост и динамику изменения цен. Поэтому у нас все под контролем», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Согласно последним данным Росстата, с 15 по 21 ноября годовая инфляция в России продолжила снижаться и составила 12,3% после 12,4% неделей ранее. Недельная инфляция при этом ускорилась до 0,11%, относительно показателя в 0,06% неделей ранее.
Минэк прогнозирует инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам 2022 г. экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. — уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
В конце октября Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. В регуляторе отметили, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что способствует замедлению годовой инфляции. В Банке России добавили, что сдерживающим фактором инфляции в ближайшие месяцы будет частичная мобилизация. Также регулятор уточнил прогнозы по инфляции. В ЦБ ожидают, что к концу года она составит не более 12-13%, а в 2023 г. будет на уровне 5-7%. К 2024 г. регулятор прогнозирует замедление инфляции в РФ до 4%.
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