Недельная инфляция в России ускорилась до 0,19%
Потребительские цены в России на неделе с 22 по 28 ноября выросли на 0,19% после 0,11% неделей ранее, следует из данных Росстата.
С начала ноября инфляция составила 0,37%, а с начала года – 11,07%.
В сегменте продовольственных товаров выросли цены на мороженую рыбу (0,5%), сосиски, молоко стерилизованное, яйца куриные (0,4%), а также свинину (0,3%). Сильнее всего при этом подешевели сахар-песок (1,1%), крупа гречневая (0,8%), масло подсолнечное (0,5%).
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,9%, в том числе на огурцы (12,1%), свеклу столовую (2,5%), морковь (2%), помидоры и лук репчатый (1,6%), картофель (0,9%), бананы (0,8%).
В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены на поливитамины и ренгалин (0,5%), комбинированные анальгетики и корвалол (0,3%), валидол и эргоферон (0,2%), левомеколь и аллохол (0,1%).
В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,04% на 28 ноября, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
Минэк отмечает, что в сегменте продовольственных товаров рост цен за неделю усилился и составил 0,21% за счет увеличения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (2,85%). При этом на продовольственные товары, за исключением плодоовощной продукции, продолжилась дефляция (-0,09%). «В секторе непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,05% при ускорении снижения цен на электро- и бытовые приборы, а также строительные материалы. На туристические и регулируемые услуги рост цен ускорился (0,54%) за счет увеличения цен на авиабилеты», – отмечается в обзоре.
15 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России сейчас не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, притом что РФ пришлось иметь дело с «куда более масштабными шоками».
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
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