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Экономика

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,19%

Ведомости

Потребительские цены в России на неделе с 22 по 28 ноября выросли на 0,19% после 0,11% неделей ранее, следует из данных Росстата.

С начала ноября инфляция составила 0,37%, а с начала года – 11,07%. 

В сегменте продовольственных товаров выросли цены на мороженую рыбу (0,5%), сосиски, молоко стерилизованное, яйца куриные (0,4%), а также свинину (0,3%). Сильнее всего при этом подешевели сахар-песок (1,1%), крупа гречневая (0,8%), масло подсолнечное (0,5%).

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,9%, в том числе на огурцы (12,1%), свеклу столовую (2,5%), морковь (2%), помидоры и лук репчатый (1,6%), картофель (0,9%), бананы (0,8%).

В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены на поливитамины и ренгалин (0,5%), комбинированные анальгетики и корвалол (0,3%), валидол и эргоферон (0,2%), левомеколь и аллохол (0,1%).

В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,04% на 28 ноября, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Минэк отмечает, что в сегменте продовольственных товаров рост цен за неделю усилился и составил 0,21% за счет увеличения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (2,85%). При этом на продовольственные товары, за исключением плодоовощной продукции, продолжилась дефляция (-0,09%). «В секторе непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,05% при ускорении снижения цен на электро- и бытовые приборы, а также строительные материалы. На туристические и регулируемые услуги рост цен ускорился (0,54%) за счет увеличения цен на авиабилеты», – отмечается в обзоре.

15 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России сейчас не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, притом что РФ пришлось иметь дело с «куда более масштабными шоками».

Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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