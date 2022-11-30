Bloomberg: ЕС обсуждает потолок цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель
Страны ЕС обсуждают ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Переговоры ЕС об уровне ограничения поставок российской нефти зашли в тупик на прошлой неделе. Польша и страны Балтии потребовали цену, которая окажет большее давление на доходы Москвы, утверждая, что нынешние предложения, которые снизились до $62, слишком щедры. Греция и другие страны-перевозчики настаивали на более высокой цене», — отмечает агентство.
Собеседники отмечают, что в ЕС рассматривают введение предельной цены в $60 на российское топливо, чтобы достичь соглашения об ограничении цены на нефть из РФ среди стран сообщества и членов G7.
При этом цифра в $60 еще не была официально предложена всем странам блока. Послы ЕС собирались в среду на регулярно запланированную еженедельную сессию, но ограничение не включено в официальную повестку дня. Любое соглашение на уровне ЕС потребует поддержки всех государств-членов, а также поддержки «большой семерки». Один из источников сказал, что цифра в $60 будет соответствовать диапазону G7.
«РИА Новости» ранее со ссылкой на источник в Брюсселе сообщало, что ЕС, вероятнее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне $62 за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии снизить его.
Как сообщал ранее Reuters, «абсолютно бескомпромиссную» позицию по этому вопросу заняла Польша, предлагающая понизить предельную цену до $30 за баррель. Если согласовать введение ограничений не удастся до следующего понедельника, в силу вступят более жесткие меры, согласованные в мае, подразумевающие запрет на поставки по морю российской сырой нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля.
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».
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