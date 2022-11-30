Bloomberg: ЕС обсуждает потолок цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель

При этом цифра в $60 еще не была официально предложена всем странам блока. Послы ЕС собирались в среду на регулярно запланированную еженедельную сессию, но ограничение не включено в официальную повестку дня. Любое соглашение на уровне ЕС потребует поддержки всех государств-членов, а также поддержки «большой семерки». Один из источников сказал, что цифра в $60 будет соответствовать диапазону G7.