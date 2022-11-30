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Экономика

Захарова: потолок цен на российскую нефть чреват разрушительными последствиями

Ведомости

Введение потолка цен на российскую нефть будет иметь разрушительные последствия для всех, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы неоднократно говорили о том, что такие меры — так называемый потолок цен на российскую нефть — это не просто нерыночный механизм, это антирыночная мера, которая разрушает цепочки поставок, может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках», — отметила дипломат (цитата по ТАСС).

Она также повторила позицию президента Владимира Путина о том, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые поддержат введение этого механизма. Она назвала это антирыночной мерой, последствия которой будут разрушительными для всех.

«Ценовой диктат, формирование некоего картеля покупателей создает крайне опасный прецедент и для международной торговли, которая пока еще осуществляется на рыночных принципах», — заключила она.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что российская сторона сочтет введение ценового потолка на нефть неприемлемым шагом вне зависимости от его величины и будет работать лишь на рыночных условиях.

Сейчас страны Евросоюза обсуждают введение ценового потолка на российскую нефть в диапазоне $65-70 за баррель. Как сообщил ранее Reuters, «абсолютно бескомпромиссную» позицию по этому вопросу заняла Польша, предлагающая понизить предельную цену до $30 за баррель. Если согласовать введение ограничений не удастся до следующего понедельника, в силу вступят более жесткие меры, согласованные в мае, подразумевающие запрет на поставки по морю российской сырой нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля.

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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