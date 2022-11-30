Захарова: потолок цен на российскую нефть чреват разрушительными последствиями
Введение потолка цен на российскую нефть будет иметь разрушительные последствия для всех, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы неоднократно говорили о том, что такие меры — так называемый потолок цен на российскую нефть — это не просто нерыночный механизм, это антирыночная мера, которая разрушает цепочки поставок, может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках», — отметила дипломат (цитата по ТАСС).
Она также повторила позицию президента Владимира Путина о том, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые поддержат введение этого механизма. Она назвала это антирыночной мерой, последствия которой будут разрушительными для всех.
«Ценовой диктат, формирование некоего картеля покупателей создает крайне опасный прецедент и для международной торговли, которая пока еще осуществляется на рыночных принципах», — заключила она.
Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что российская сторона сочтет введение ценового потолка на нефть неприемлемым шагом вне зависимости от его величины и будет работать лишь на рыночных условиях.
Сейчас страны Евросоюза обсуждают введение ценового потолка на российскую нефть в диапазоне $65-70 за баррель. Как сообщил ранее Reuters, «абсолютно бескомпромиссную» позицию по этому вопросу заняла Польша, предлагающая понизить предельную цену до $30 за баррель. Если согласовать введение ограничений не удастся до следующего понедельника, в силу вступят более жесткие меры, согласованные в мае, подразумевающие запрет на поставки по морю российской сырой нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля.
Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что поставки энергоносителей в те страны, которые одобрят потолок цен, будут прекращены. До этого он неоднократно говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».
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