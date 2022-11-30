Захарова: потолок цен на российскую нефть чреват разрушительными последствиями

Сейчас страны Евросоюза обсуждают введение ценового потолка на российскую нефть в диапазоне $65-70 за баррель. Как сообщил ранее Reuters, «абсолютно бескомпромиссную» позицию по этому вопросу заняла Польша, предлагающая понизить предельную цену до $30 за баррель. Если согласовать введение ограничений не удастся до следующего понедельника, в силу вступят более жесткие меры, согласованные в мае, подразумевающие запрет на поставки по морю российской сырой нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля.