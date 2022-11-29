Новак: Россия считает неприемлемым введение любого потолка на нефть

В Кремле ранее назвали обсуждения ценового потолка «непонятными» и «малообъяснимыми». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявлял, что Россия не будет поставлять газ и нефть странам, которые присоединятся к потолку цен. 21 ноября Новак также подчеркнул, что Россия не станет поставлять нефть вводящим потолки цен странам. По его словам, введение ценовых потолков на энергоресурсы, а также политизация энергетики может привести лишь к дефициту и проблемам с энергообеспечением. Он также назвал ценовой потолок «актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка».