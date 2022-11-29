Новак: Россия считает неприемлемым введение любого потолка на нефть
Россия сочтет введение ценового потолка на нефть неприемлемым шагом вне зависимости от его величины и будет работать лишь на рыночных условиях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума в Москве, передает «Интерфакс».
«У нас довольно жесткая позиция, я об этом неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высоким, это неприемлемо в принципе. Мы будем все равно работать по рынку», – сказал он.
Сейчас страны Евросоюза обсуждают введение ценового потолка на российскую нефть в диапазоне $65-70 за баррель. Как сообщил ранее Reuters, «абсолютно бескомпромиссную» позицию по этому вопросу заняла Польша, предлагающая понизить предельную цену до $30 за баррель. Если согласовать введение ограничений не удастся до следующего понедельника, в силу вступят более жесткие меры, согласованные в мае, подразумевающие запрет на поставки по морю российской сырой нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля.
В Кремле ранее назвали обсуждения ценового потолка «непонятными» и «малообъяснимыми». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявлял, что Россия не будет поставлять газ и нефть странам, которые присоединятся к потолку цен. 21 ноября Новак также подчеркнул, что Россия не станет поставлять нефть вводящим потолки цен странам. По его словам, введение ценовых потолков на энергоресурсы, а также политизация энергетики может привести лишь к дефициту и проблемам с энергообеспечением. Он также назвал ценовой потолок «актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка».
По информации Bloomberg, в Кремле готовят президентский указ, который запретит российским трейдерам продавать нефть странам и компаниям, присоединившимся к механизму ограничения цен на энергоносители.
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