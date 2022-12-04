ЕС опубликовал решение по потолку цен на нефть из России
Совет Евросоюза утвердил решение об установлении предельной цены на российскую нефть в размере $60 за баррель, заявление об этом вечером 3 декабря было опубликовано в официальном журнале ЕС.
«Запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансовую помощь, связанные с торговлей или транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из России или которые были экспортированы из России», — следует из решения.
Отмечается, что запрет на морские перевозки нефти и нефтепродуктов из России, а также на услуги транспортировки в третьи страны, финансовой и технической помощи не будет действовать, если энергоносители были закуплены по предельной цене или ниже.
«Это освобождение призвано смягчить неблагоприятные последствия для энергопоставок в третьи страны и снизить скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, при этом ограничивая доходы России от продажи нефти», — говорится в решении.
Решением также вводится регулярный пересмотр механизма ограничения цен, говорится в документе. Это необходимо, чтобы отслеживать эффективность мер и их потенциальное влияние на государства ЕС, а также «реагировать на события на рынке, включая возможные потрясения».
«Такой пересмотр должен учитывать цели предельной цены, в том числе ее способность снижать доходы России от продажи нефти, а также принцип, согласно которому предельная цена должна быть не менее чем на 5% ниже средней рыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты», — говорится в решении.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе сообщило, что первый пересмотр предельной цены запланирован на январь 2023 г. Он пояснил, что пересмотр может проводиться каждые два месяца параллельно внутри Евросоюза и с участием партнеров в G7.
В Еврокомиссии напомнили, что предел цен вступает в силу с 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и с 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов. На морские перевозки ценовой предел действовать не будет при условии, если сырая нефть будет отгружена в период до 5 декабря 2022 г. и прибудет в порт назначения не позднее 19 января 2023 г. «В течение этого периода могут предоставляться морские услуги и морские перевозки. Аналогичного положения по нефтепродуктам нет», – уточняли в ЕК.
В случае если судно под флагом третьей страны будет перевозить российскую нефть по цене выше установленного потолка, операторам ЕС будет запрещено страховать, финансировать и обслуживать суда в течение 90 дней после выгрузки нефти, приобретенной по цене выше предельной. На допустившее такое нарушение судно, ходящее под флагом одной из стран ЕС, будут распространяться последствия, предусмотренные законодательством страны — члена союза.
Российские власти неоднократно говорили, что не будут поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к ценовому потолку на нефть и газ из РФ. «Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил в октябре президент РФ Владимир Путин.