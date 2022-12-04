ЕС опубликовал решение по потолку цен на нефть из России

В Еврокомиссии напомнили, что предел цен вступает в силу с 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и с 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов. На морские перевозки ценовой предел действовать не будет при условии, если сырая нефть будет отгружена в период до 5 декабря 2022 г. и прибудет в порт назначения не позднее 19 января 2023 г. «В течение этого периода могут предоставляться морские услуги и морские перевозки. Аналогичного положения по нефтепродуктам нет», – уточняли в ЕК.