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Reuters: ОПЕК+ не намерена менять план по добыче нефти

Ведомости

Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился не менять свою нефтяную политику, передает Reuters со ссылкой на источники в организации. Решение было принято через два дня после договоренности стран «большой семерки» (G7) об установлении потолка цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. 

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти, которые действуют с ноября текущего года, также сообщает со ссылкой на источники «Интерфакс». По информации агентства, после заседания комитета это решение, как ожидается, подтвердят на полноформатной встрече министров ОПЕК+.

Страны, присоединившиеся к соглашению ОПЕК+ (в том числе Россия), 5 октября решили снизить свою квоту на добычу нефти на 2 млн барр./сутки на ноябрь — декабрь 2022 г. В сообщении по итогам министерской встречи пояснялось, что это необходимо сделать из-за «неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка».

9 ноября исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал страны ОПЕК+ пересмотреть решение о сокращении квоты на добычу нефти. 

«Нельзя сказать, что сокращение добычи на 2 млн барр./сутки было полезным, потому что оно вызывает рост инфляции и ослабляет экономику, особенно в развивающихся странах», – пояснил Бироль. Он назвал снижение квоты ОПЕК+ «неожиданным» и отметил, что страны картеля и раньше хотели видеть более высокие цены на нефть, но вели себя «более ответственно» из-за угрозы рецессии в мировой экономике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных