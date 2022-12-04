Reuters: ОПЕК+ не намерена менять план по добыче нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился не менять свою нефтяную политику, передает Reuters со ссылкой на источники в организации. Решение было принято через два дня после договоренности стран «большой семерки» (G7) об установлении потолка цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти, которые действуют с ноября текущего года, также сообщает со ссылкой на источники «Интерфакс». По информации агентства, после заседания комитета это решение, как ожидается, подтвердят на полноформатной встрече министров ОПЕК+.
Страны, присоединившиеся к соглашению ОПЕК+ (в том числе Россия), 5 октября решили снизить свою квоту на добычу нефти на 2 млн барр./сутки на ноябрь — декабрь 2022 г. В сообщении по итогам министерской встречи пояснялось, что это необходимо сделать из-за «неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка».
9 ноября исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал страны ОПЕК+ пересмотреть решение о сокращении квоты на добычу нефти.
«Нельзя сказать, что сокращение добычи на 2 млн барр./сутки было полезным, потому что оно вызывает рост инфляции и ослабляет экономику, особенно в развивающихся странах», – пояснил Бироль. Он назвал снижение квоты ОПЕК+ «неожиданным» и отметил, что страны картеля и раньше хотели видеть более высокие цены на нефть, но вели себя «более ответственно» из-за угрозы рецессии в мировой экономике.