Министры ОПЕК+ решили сохранить действующие параметры сделки
На встрече министров стран ОПЕК и не входящих в организацию государств принято решение сохранить действующие квоты на добычу нефти, следует из коммюнике по итогам заседания в формате видеоконференции.
«Страны-участницы решили: подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 г. и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 г. и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 г.», — отмечается в документе.
Принятое по итогам встречи 5 октября решение о снижении квот на добычу нефти на 2 млн барр./сутки на ноябрь — декабрь 2022 г., как отмечается в коммюнике, было обусловлено «исключительно рыночными соображениями и признано участниками рынка необходимым и правильным курсом действий».
«Страны-участники подтвердили свою готовность встретиться в любое время и принять незамедлительные дополнительные меры для реагирования на рыночные изменения и поддержки баланса нефтяного рынка и его стабильности в случае необходимости», — говорится в документе.
Следующее совещание министров ОПЕК+ намечено на 4 июня 2023 г.
9 ноября исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал страны ОПЕК+ пересмотреть решение о сокращении квоты на добычу нефти.
«Нельзя сказать, что сокращение добычи на 2 млн барр./сутки было полезным, потому что оно вызывает рост инфляции и ослабляет экономику, особенно в развивающихся странах», – пояснил Бироль. Он назвал снижение квоты ОПЕК+ «неожиданным» и отметил, что страны картеля и раньше хотели видеть более высокие цены на нефть, но вели себя «более ответственно» из-за угрозы рецессии в мировой экономике.