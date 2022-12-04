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Экономика

Министры ОПЕК+ решили сохранить действующие параметры сделки

Ведомости

На встрече министров стран ОПЕК и не входящих в организацию государств принято решение сохранить действующие квоты на добычу нефти, следует из коммюнике по итогам заседания в формате видеоконференции.

«Страны-участницы решили: подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 г. и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 г. и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 г.», — отмечается в документе.

Принятое по итогам встречи 5 октября решение о снижении квот на добычу нефти на 2 млн барр./сутки на ноябрь — декабрь 2022 г., как отмечается в коммюнике, было обусловлено «исключительно рыночными соображениями и признано участниками рынка необходимым и правильным курсом действий».

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«Страны-участники подтвердили свою готовность встретиться в любое время и принять незамедлительные дополнительные меры для реагирования на рыночные изменения и поддержки баланса нефтяного рынка и его стабильности в случае необходимости», — говорится в документе.

Следующее совещание министров ОПЕК+ намечено на 4 июня 2023 г.  

9 ноября исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал страны ОПЕК+ пересмотреть решение о сокращении квоты на добычу нефти. 

«Нельзя сказать, что сокращение добычи на 2 млн барр./сутки было полезным, потому что оно вызывает рост инфляции и ослабляет экономику, особенно в развивающихся странах», – пояснил Бироль. Он назвал снижение квоты ОПЕК+ «неожиданным» и отметил, что страны картеля и раньше хотели видеть более высокие цены на нефть, но вели себя «более ответственно» из-за угрозы рецессии в мировой экономике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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